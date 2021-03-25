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Сделано в Моглино: почему псковский БОПЭТ может стать уникальным в России

Строительные работы на площадке псковского завода «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино» продолжаются. В настоящий момент в реализацию проекта уже инвестировано порядка 6 млрд рублей и создано более 100 из запланированных 500 рабочих мест. Запустить производство БОПЭТ планируется в третьем квартале текущего года. Проектная мощность завода - 72 тысячи тонн БОПЭТ-пленки в год.

Псковская Лента Новостей решила выяснить, насколько востребованы сегодня на рынке БОПЭТ-пленки, в каких сферах они применяются и почему псковский завод «Титан-Полимер» может стать уникальным в России.

Где применяется БОПЭТ и в чем его выгода?

Аналитики утверждают, что БОПЭТ (биаксиально-ориентированные полиэтилентерефталатные) пленки очень востребованы на рынке, поскольку находят широкое применение в самых разных отраслях и сферах нашей жизни. Они стойки к механическим воздействиям и низким температурам, газонепроницаемы, нетоксичны, сохраняют свойства при повышенной влажности, на них легко наносятся красители. В сравнении с другими базовыми полимерами, они вне конкуренции по своим барьерным свойствам, подчеркивают эксперты и указывают на еще один немаловажный плюс - возможность вторичной переработки.

У многослойного БОПЭТ есть и другие важные преимущества: высокая прозрачность, легкость, отсутствие ограничений в дизайне, высокие возможности декорирования, создание заданного барьера к газам и ультрафиолетовому излучению... Поэтому сфера применения таких пленок давно перешагнула рамки упаковки и уверенно переходит в новые сегменты.

Нуждается в БОПЭТ-пленке и электротехническая отрасль (кабели, изоляция, ламинаты), и медицина (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы), и промышленность (пленка для окон, автомобильных стекол и т.д.).

При этом в России на сегодняшний день БОПЭТ-пленки практически не производятся, их приходится заказывать за рубежом. Поэтому проект по строительству завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино» — это проект, решающий актуальный вопрос импортозамещения – одной из важных стратегических задач, которые ставит сегодня перед производителями государство.

На это указывал и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: «ГК «Титан» реализует проект в области химии в Псковской области, в индустриальном парке «Моглино», где будет производиться БОПЭТ-пленка, которая на сегодняшний день не производится в Российской Федерации. То есть это стопроцентный проект импортозамещения».

Одной из целей проекта «Титан Полимер» является именно импортозамещение БОПЭТ-пленки на внутреннем рынке и ее экспорт в Европу, что также немаловажно.

Области применения БОПЭТ-пленок, повторимся, очень обширны, они ограничены разве что фантазией заказчика. Двухосные пленки используются в макетах карт, в качестве изоляционного материала при изготовлении пожарного обмундирования, в защите конструкций от теплового излучения и электроизоляции, в качестве антиадгезионных и термопереводных пленок. Уникальные свойства БОПЭТ нашли применение в авиации и судоходстве. Из них делают паруса для лодок, солнцезащитные шторы и даже покрывают обратную сторону модулей солнечных батарей.

Активно применяются БОПЭТ-пленки и в медицине, для изготовления рентгеновских пленок и для производства гибких дисплеев. Даже антивандальные листы высокой прочности в списке возможных сфер применения.

Неудивительно, что, как только стало известно о строительстве завода «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино», журнал «Инвест-Форсайт» присвоил событию в 2018 году статус «Лучшая инвестновость» в дайджесте региональных инвестиционных новостей. «Производство БОПЭТ-пленки будет востребовано в долгосрочной перспективе (до изобретения и внедрения более современных материалов), - высказался тогда аналитик ИК БКC Дмитрий Александров. - Это производство решает задачи импортозамещения и может стать предметом экспорта в страны СНГ или даже Западной Европы».



Фото со стройплощадки псковского завода «Титан-Полимер»

Вопросы экологии

Впрочем, псковичей интересуют не только экономические аспекты инвестпроекта якорного резидента ОЭЗ «Моглино», но и его экологичность. Инвестор утверждает, и это подтверждают независимые эксперты и представители Роспотребнадзора, что с точки зрения экологии псковский завод может быть приравнен к «чистой комнате».

«Современные пленочные агрегаты, работающие на скорости более 500 м/мин при ширине пленки 8700 мм и диапазоне толщин от 8 до 125 мкм, требуют идеальной чистоты воздуха и охлаждающей воды. Беспыльные полы, приточная вентиляция с тонкими фильтрами, исключающими попадание пыли на пленку, специальная одежда персонала (бахилы, халаты, шапочки и т.д.) призваны обеспечить стерильность пленки», – рассказал гендиректор Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

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Он также добавил, что производство БОПЭТ предполагает полное отсутствие вредных выбросов и загрязнения воды.

Более того, производство будет еще и полностью безотходным! Кромка пленки (грубо говоря, обрезки) будет возвращаться в производство. Технологические отходы пленок, образующиеся при намотке и резке, подлежат вторичной переработке в регранулят. Так, использованная БОПЭТ-пленка прекрасно перерабатывается повторно в толстую пленку и листы, штапельное волокно, нетканые материалы и т.п.

Вторая очередь проекта

В последующем сырье для БОПЭТ-пленки завод «Титан-Полимер» будет производить самостоятельно. Это планы уже на вторую очередь проекта. Тут важно подчеркнуть, что производимое сырье – полиэтилентерефталат (ПЭТ) можно использовать не только для производства пленки, спектр его применения намного шире. ПЭТ применяется для производства штапельных волокон, полиэфирных нитей (в том числе медицинских), тканей, а также нетканых материалов.

При этом эксперты уверены: в Псковской области будут выпускать самый экологичный и безопасный полимер. Об этом говорили, в том числе, на круглом столе «Современные экологичные технологии получения и переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ)», который прошел на площадке инжинирингового центра Псковского государственного университета.

Круглый стол проводился в феврале прошлого года псковским вузом совместно с псковским заводом «Титан-Полимер» в рамках сотрудничества в области образования и науки. В мероприятии приняли участие ведущие российские эксперты в области полимеров, в том числе кандидат технических наук, советник генерального директора АО «ВНИИХТ» (ГК «Росатом») Валерий Борисов, представители администрации Псковской области и Псковского района, Торгово-промышленной палаты региона и Общероссийского народного фронта.

Старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского государственного университета (химики этого вуза специализируются на разработке ПЭТ-материалов) Муслим Микитаев обозначил, что переработка полимеров, в частности, ПЭТ и БОПЭТ в высокомаржинальные продукты, очень важна для Псковской области и страны в целом. «В Псковской области будет производиться перспективный текстильный ПЭТ. Волокна и нити из полиэтилентерефталата используются для получения сетчатых тканей для трафаретной печати, жгутов для сельского хозяйства, тканых лент, фильтровальной ткани, в том числе для нефти и газа, а также других технических изделий», – подчеркнул эксперт.

В компании постоянно подчеркивают, что принятая в проекте технология на сегодняшний день является еще и одной из самых энергоэффективных.

Она отличается крайне низкими удельными расходами сырья, гибкостью и простотой в обслуживании и требует минимальных площадей для ее размещения, что также очень важно с точки зрения заботы об экологии. При этом технология надежна и безотказна в эксплуатации, широко апробирована как за рубежом, так и в России.

Так, для первого этапа комплекса планируется установить комплектные линии по производству БОПЭТ-пленок (производитель Dornier, Германия), оборудование для перемещения, упаковки и хранения рулонной пленочной продукции и полуфабрикатов (Bonfanti, Италия), оборудование продольной резки и перемотки пленки (Kampf, Германия), оборудование для нанесения металлизированных покрытий (Bobst, Великобритания).

Линия Dornier на псковском заводе «Титан-Полимер» будет включать в себя 10 основных секционных компонентов, в том числе – хранения и транспортировки сырья, дозирования, экструзии, формирования и охлаждения отливки, продольной и поперечной ориентации, выпуска и обработки БОПЭТ-пленок, автоматической намотки и другие. Все оборудование полностью автоматизировано.

Dornier реализовала свыше 160 подобных комплексных проектов по изготовлению, поставке, монтажу и запуску линий по производству биаксиально-ориентированных пленок.

На передовой промышленного кластера

Напомним, что недавно предприятие «Титан-Полимер» отметило трехлетие. Это знаковое событие совпало с рабочим визитом премьер-министра Михаила Мишустина в Псковскую область, в рамках которого в ОЭЗ «Моглино» состоялось совещание в формате круглого стола с участием руководства администрации Псковской области, резидентов ОЭЗ и потенциальных инвесторов, на котором обсуждались различные аспекты реализации инвестиционных проектов.

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На совещании основатель Группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский сообщил, что инвестпроект в «Моглино» станет основой для создания целой экосистемы предприятий средне- и малотоннажной химии на территории «Моглино» в формате промышленного технопарка. «Являясь сырьевым центром, мы готовы развивать производство готовой продукции через промышленную кооперацию и использовать высокотехнологичные научные разработки, подключая передовые университеты и представителей научного сообщества», – подчеркнул он.

Михаил Мишустин в ответ подчеркнул, что промышленный кластер Псковской области активно развивается, а благодаря удачному географическому расположению рядом с границей с Евросоюзом может одновременно ориентироваться на два рынка: европейский и азиатский.

«Идея замечательная, и кластер промышленный, который реализуется, создаст очень большое количество новых рабочих мест, привлечет, в том числе и молодежь Псковской области», – добавил премьер-министр.

Положительно оценил работу якорного инвестора и глава региона. «Прежде всего хочу отметить, что реализация проекта идет достаточно динамично, несмотря на все сложности прошедшего года. Более того в прошлом году, еще фактически не начав работу, инвестор уже перечислил в бюджет более 80 млн рублей», – поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников на февральском совещании по вопросам строительства завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» с участием вице-губернатора Нинель Салагаевой, председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева, председателя совета директоров ГК «Титан» Михаила Сутягинского и гендиректора завода «Титан-Полимер» Германа Петрушко.

Отметим, что в настоящее время на строительной площадке предприятия собраны и смонтированы модульные конструкции для административного корпуса. Выполнены строительно-монтажные работы по сетям электроснабжения и связи, завершается возведение главного производственного корпуса по выпуску БОПЭТ-пленок, ведется монтаж технологического оборудования. Кроме того, подрядными организациями выполняются работы по развитию инфраструктурных объектов: дорог, котельных, технологических эстакад и объектов энергетического обеспечения.

Уже выполнено подключение завода к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и связи.

В ходе реализации проекта планируется инвестировать более 20 млрд рублей, создать более 500 новых рабочих мест и более 2,5 тысяч - на смежных производствах.

Алексей Овчинников