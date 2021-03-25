Экономика

Строящийся завод «Титан-Полимер» посетили главы поселений Псковского района

Строящийся на территории Тямшанской волости завод «Титан-Полимер» посетили главы сельских поселений Псковского района в ходе выездного совещания с руководителями органов местного самоуправления. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте администрации района.

Фото здесь и далее - Вадим Боченков

Генеральный директор завода Герман Петрушко лично проинформировал участников встречи о ходе строительства предприятия, рассказал о планах на перспективу и провел экскурсию по территории завода.

Глава Псковского района Наталья Федорова после посещения стройплощадки и цехов, где уже монтируется производственное оборудование, отметила хорошие темпы строительства предприятия, поблагодарила руководителя завода за открытость в работе, социальное партнерство с органами местного самоуправления и пожелала всем успехов в общем деле развития экономики Псковского района.