Экономика

Цены на такси могут вырасти еще на 5-10%

Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5-10% на фоне роста цен на топливо, сообщили в Общественном совете по развитию такси.

В ряде регионов уже были случаи завышения цен на такси в несколько раз, например, в Приморском крае. Так, цена на топливо там увеличилась на 2-3 рубля за литр, тогда как в среднем по России - на 1-1,5 рубля за литр, указали в Общественном совете. В Хабаровске стоимость поездок повышалась в 2-3 раза из-за дефицита топлива и увеличения его стоимости.

Таксопарки обеспокоены ростом цен на метан и бензин. Поэтому высока вероятность, что бизнес может заложить издержки в стоимость тарифов, пишет газета «Известия».

Если цена на бензин АИ-92 увеличилась незначительно, то на пропан-бутан - с 16 рублей за литр в прошлом году до 29 рублей в 2021-м, фиксирует исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозчиков и легкового такси Олег Бекетов. В прошлом году куб метана обходился в 14-16 рублей, а сейчас удерживается на отметке 19-20 рублей в зависимости от заправки, указал эксперт. Таким образом, использовать газ для работы в такси становится невыгодно.

В 2021 году в ФАС поступило около 60 жалоб на завышение цен на услуги агрегаторов такси.