Экономика

Минфин прорабатывает вопрос о снижении НДС для общепита

Министерство финансов РФ занимается проработкой инициативы о снижении налога на добавленную стоимость для сферы общественного питания. Об этом 29 марта рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее глава Минэка предложил сузить число получателей льготных займов По его словам, у инициативы есть хорошие шансы на одобрение. Уточняется, что Титов направил письмо с предложением снизить НДС с 20% до 10% или убрать его полностью президенту РФ Владимиру Путину в конце января текущего года, пишут «Известия».

«Реакция на обращение есть. Минфин сказал, что они работают. То есть это серьезно прорабатываемая тема. Я оцениваю возможность ее принятия как высокую, шансы больше в позитиве. С ходу такие вещи не решаются, но если Минфин не отверг идею с порога, значит, это хороший знак», - цитирует ТАСС Титова. Раскрывая подробности, бизнес-омбудсмен отметил, что продовольствие, которое закупается кафе и ресторанами, облагается НДС по ставке 10%. Также Титов пояснил, что результаты подобного эксперимента с общепитом могут затем распространиться и в иных отраслях.

Ранее, 17 марта, в пресс-службе аппарата вице-премьера России Дмитрия Чернышенко «Известиям» сообщили, что компании, которые используют отечественное программное обеспечение, программно-аппаратные комплексы (ПАК) и компьютерное оборудование, могут получить право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль. Предложение предусматривает снижение налога на прибыль компаниям, внедряющим российское оборудование и программное обеспечение.