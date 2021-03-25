Экономика

Правительство упростило порядок оформления льготных кредитов для самозанятых

Возможность подавать заявки на получение льготного кредита с помощью единого портала госуслуг появится у самозанятых граждан до конца 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о гражданах, которые платят налог на профессиональный доход. Им доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдает такие кредиты АО «МСП банк».

Распоряжение вносит и другие изменения в перечень госуслуг, которые можно будет получать через единый портал. В их числе – обращение за получением льготного лизингового финансирования для представителей малого бизнеса. С 2017 года индивидуальные предприниматели и небольшие коммерческие организации могут арендовать оборудование на выгодных условиях. «Для тех, кто берет отечественную технику, ставка составляет 6% годовых, импортную – 8%. Срок лизинга – до семи лет. Такие льготы дают возможность компаниям расширить или модернизировать производство без излишних затрат», - рассказали в пресс-службе правительства.

Также на портале госуслуг граждане смогут получить выписку регистратора финансовых транзакций. Этот документ подтверждает наличие вклада в том или ином банке и необходим для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации.

Среди других услуг, включенных в обновленный перечень, – предоставление сведений из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ, государственного реестра микрофинансовых организаций.

Тема обсуждалась на совещании с вице-премьерами 29 марта. По словам Михаила Мишустина, все эти изменения значительно упростят и ускорят получение государственных услуг.