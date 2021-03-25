Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где заказать дом мечты?
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Сделано в Моглино
Хозяйки Железной дороги
новые услуги для предпринимателей
Знак качества фабрики обуви Nordman
ЖКХ : вопросы и ответы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Международная акция 29 апреля
 
 
 
ещё Экономика 25.03.2021 13:5712 Алексей Севастьянов призвал эффективнее расходовать федеральные средства 29.03.2021 14:050 Правительство упростило порядок оформления льготных кредитов для самозанятых 29.03.2021 08:420 Минфин прорабатывает вопрос о снижении НДС для общепита 29.03.2021 08:000 Цены на такси могут вырасти еще на 5-10% 29.03.2021 07:163 В России предложили ужесточить контроль за продавцами на рынках 28.03.2021 19:200 Строящийся завод «Титан-Полимер» посетили главы поселений Псковского района
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:552 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 26.03.2021 12:077 Октябрьский проспект Пскова закроют для транспорта на месяц 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 24.03.2021 12:457 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору 26.03.2021 10:1712 Названа предполагаемая причина возгорания в Псковской горбольнице
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Правительство упростило порядок оформления льготных кредитов для самозанятых

29.03.2021 14:05|ПсковКомментариев: 0

Возможность подавать заявки на получение льготного кредита с помощью единого портала госуслуг появится у самозанятых граждан до конца 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о гражданах, которые платят налог на профессиональный доход. Им доступны кредиты до 1 млн рублей сроком до трех лет (без обеспечения) или от 1 млн рублей до 5 млн рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдает такие кредиты АО «МСП банк».

Распоряжение вносит и другие изменения в перечень госуслуг, которые можно будет получать через единый портал. В их числе – обращение за получением льготного лизингового финансирования для представителей малого бизнеса. С 2017 года индивидуальные предприниматели и небольшие коммерческие организации могут арендовать оборудование на выгодных условиях. «Для тех, кто берет отечественную технику, ставка составляет 6% годовых, импортную – 8%. Срок лизинга – до семи лет. Такие льготы дают возможность компаниям расширить или модернизировать производство без излишних затрат», - рассказали в пресс-службе правительства.

Также на портале госуслуг граждане смогут получить выписку регистратора финансовых транзакций. Этот документ подтверждает наличие вклада в том или ином банке и необходим для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации.

Среди других услуг, включенных в обновленный перечень, – предоставление сведений из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ, государственного реестра микрофинансовых организаций.

Тема обсуждалась на совещании с вице-премьерами 29 марта. По словам Михаила Мишустина, все эти изменения значительно упростят и ускорят получение государственных услуг.

Теги: #правительство #кредит #самозанятые
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 550 человек
29.03.2021, 15:180 Ревнивый великолучанин перерезал шею сопернику и отправился в тюрьму 29.03.2021, 15:100 Антон Минаков: Проблему качества воды в Псковской области надо решать срочно 29.03.2021, 15:040 Ведущая исполнительница на гуслях в России даст концерт в Пскове 29.03.2021, 14:470 Жителя Дедовичского района осудили за избиение случайного прохожего
29.03.2021, 14:400 Мошенницы обманули псковичку почти на 80 тысяч рублей 29.03.2021, 14:380 Президент России подписал указ о весеннем призыве 29.03.2021, 14:220 Более 1,5 тысяч военнослужащих участвуют в учении ВДВ в Псковской области 29.03.2021, 14:200 Псковская полиция призывает родителей оградить детей от вождения мопедов
29.03.2021, 14:120 Торжественное богослужение пройдет в Печорах в день канонизации старца Симеона (Желнина) 29.03.2021, 14:050 Правительство упростило порядок оформления льготных кредитов для самозанятых 29.03.2021, 13:560 Псковский боксер одержал победу на всероссийских соревнованиях 29.03.2021, 13:500 В Псковской области более 700 инвалидов получили бесплатные путевки в санатории
29.03.2021, 13:420 Псковский историк выпустил книгу о Гражданской войне 29.03.2021, 13:341 Антон Минаков призвал псковичей не верить слухам о вакцине от COVID-19 29.03.2021, 13:280 В Дедовичах мужчину осудили за удар сожителя матери кочергой 29.03.2021, 13:240 Дача: открываем сезон со «Стройбазой на Алмазной»
29.03.2021, 13:132 Путин: Выражение подлинной воли россиян на выборах важно для суверенитета страны 29.03.2021, 13:063 Вынести на публичные слушания вопрос о передаче бань Пскова в концессию предложил Денис Иванов 29.03.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 29.03.2021, 12:580 Посещение пещер в Печорах возможно по предварительным заявкам
29.03.2021, 12:510 Первоапрельские комедии, стихи и стихии: обзор театральной недели в Пскове 29.03.2021, 12:440 По факту резонансного ДТП в Островском районе возбудили уголовное дело 29.03.2021, 12:400 Житель Дедовичского района наказан за угрозу убийством 29.03.2021, 12:290 «Постскриптум»: О «Чистой воде», «Чистом Пскове» и старте праймериз «Единой России»
29.03.2021, 12:200 Псковскому заводу «Титан-Полимер» требуются сотрудники 29.03.2021, 12:190 Более 100 тысяч псковичей оформили электронный больничный в прошлом году 29.03.2021, 12:180 Пскович попался на краже бытовой химии и еды 29.03.2021, 12:075 К качеству новой плитки на улице Яна Фабрициуса в Пскове появились претензии
29.03.2021, 12:040 Псков вошел в число самых популярных железнодорожных направлений на майские праздники 29.03.2021, 11:472 Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 235 29.03.2021, 11:460 Футболисты из Опочки и Печор сыграют в финале чемпионата Псковской области 29.03.2021, 11:440 Псковский велосипедист победил на чемпионате Европы среди глухих
29.03.2021, 11:390 Выплаты псковичам по временной нетрудоспособности в 2020 году составили 1,4 млрд рублей 29.03.2021, 11:301 Псковичи жалуются на состояние дороги на улице Льва Толстого 29.03.2021, 11:280 Псковский учитель Юлия Маликова стала второй на Герценовской олимпиаде молодых учителей 29.03.2021, 11:200 Названы претензии к качеству реконструкции перекрестка Инженерная - Индустриальная в Пскове
29.03.2021, 11:150 Новые люди в городе: в Пскове подвели итоги «Марафона идей» 29.03.2021, 11:060 «Гайд-парк»: О законодательных инициативах псковских либерал-демократов 29.03.2021, 10:560 Жительница города Дно пожаловалась на нападение бездомных собак 29.03.2021, 10:430 Нетрезвому водителю из Себежа грозит уголовная ответственность
29.03.2021, 10:320 Ипотечный кредитный портфель в Псковской области за год вырос на 20,3% 29.03.2021, 10:240 20-летний пскович отобрал у подростка телефон и попал под суд 29.03.2021, 10:010 «Лада Гранта» врезалась в дерево в Себежском районе 29.03.2021, 09:530 Два пала травы произошло в Псковской области в субботу
29.03.2021, 09:460 400 часов отработает пскович за попытку кражи на производстве 29.03.2021, 09:430 Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области 29.03.2021, 09:342 Более 2000 нарушений пресекла псковская ГИБДД за неделю 29.03.2021, 09:180 Три раза за два дня поджигали автомобили в Псковской области
29.03.2021, 09:112 Россияне не готовы вакцинировать домашних животных от COVID-19 29.03.2021, 09:090 9 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Невеле 29.03.2021, 09:030 Жители России стали чаще требовать замены врачей и поликлиник 29.03.2021, 08:540 Зарегистрирован первый в России ПЦР-тест на малярию
29.03.2021, 08:420 Минфин прорабатывает вопрос о снижении НДС для общепита 29.03.2021, 08:320 Лишь 16% жителей Псковской области полностью довольны своей работой 29.03.2021, 08:230 На 5-6 градусов прохладнее станет на Северо-Западе России 29.03.2021, 08:120 Академик объяснил низкую эффективность вакцины у алкоголиков и наркоманов
29.03.2021, 08:000 Цены на такси могут вырасти еще на 5-10% 29.03.2021, 07:510 Минтруд смягчил требования к имуществу при назначении пособия на детей 3-7 лет 29.03.2021, 07:391 Европейскую Россию ждет «персиковое» лето 29.03.2021, 07:280 Эксперт ожидает массового заражения домашних животных коронавирусом
29.03.2021, 07:163 В России предложили ужесточить контроль за продавцами на рынках 29.03.2021, 07:001 Валериана и пустырник подорожали на 30% 28.03.2021, 22:050 В Госдуме призвали провести в этом году очные выпускные 28.03.2021, 21:440 Псковская полиция предлагает трудоустройство и 40 дней отпуска
28.03.2021, 21:220 Кардиолог назвала необходимое количество шагов в день 28.03.2021, 21:000 В Псковской области определили лучших воркаутеров 28.03.2021, 20:370 51 случай заражения COVID-19 подтвердился в Псковской области за сутки 28.03.2021, 20:210 В Белоруссии отреагировали на запрет на участие в «Евровидении»
28.03.2021, 19:570 Врач заявил об эпидемии половой инфекции в России 28.03.2021, 19:390 Псковская прокуратура добилась взыскания таможенных платежей на 10 млн рублей 28.03.2021, 19:200 Строящийся завод «Титан-Полимер» посетили главы поселений Псковского района 28.03.2021, 18:530 Псковские десантники вернулись из Белоруссии после учений
28.03.2021, 18:320 В здании детской больницы в Пскове ложно сработала пожарная сигнализация 28.03.2021, 18:240 До 13 градусов тепла ожидается в Псковской области 29 марта 28.03.2021, 18:009 Спикер Госдумы назвал победы России причиной санкций Запада 28.03.2021, 17:410 Создатель музея «Ледовое побоище» встретится с псковичами
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.