Экономика

ВТБ в Псковской области нарастил портфель привлеченных средств на 13%

ВТБ в Псковской области по итогам 2020 года нарастил портфель привлеченных средств клиентов на 13%, до 14,3 млрд рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, кредитный портфель вырос на 6% и составил 13 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка с января по декабрь увеличился на 6%, до 8,9 млрд рублей. Почти 50% в нем приходится на кредиты наличными – более 4,3 млрд рублей (+6%). Объем портфеля ипотечных займов вырос на 5%, до 3,8 млрд рублей. Портфель автокредитов достиг 390 млн рублей (+28%).

За 12 месяцев банк предоставил жителям региона 3,7 млрд рублей заемных средств, что на 9% превышает результат 2019 года. Выдачи ипотеки выросли на 20% и превысили 1,3 млрд рублей. Продажи кредитов наличными составили более 2 млрд рублей. На покупку автомобилей выдано 290 млн рублей (+45%).

Портфель привлеченных средств физлиц увеличился на 17%, до 9 млрд рублей. При этом объем инвестиционных продуктов в нем вырос почти в 2,5 раза и составил 1,6 млрд рублей.

Корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 5% и составил 4,1 млрд рублей. Основную его долю занимают предприятия транспорта и инфраструктурного строительства — 22%, на компании жилого строительства и недвижимости приходится 17%, торговли — 8%. Объем привлеченных средств юрлиц вырос на 22% и составил 5,3 млрд рублей.

В прошлом году ВТБ продолжил активное участие в реализации государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса. Так, портфель банка в рамках программы льготного кредитования МСП Минэкономразвития №1764 превысил 828 млн рублей, программы Минсельхоза №1528 достиг 294 млн рублей. По госпрограммам поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель достиг почти 300 млн рублей.