Экономика

Предоставление государственных гарантий региона будет регулировать новый закон

Новая редакция закона о порядке предоставления государственных гарантий Псковской области поступила в региональный парламент. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного Собрания депутатов, законопроект разработал комитет по финансам для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Нормы Бюджетного кодекса РФ, регулирующие предоставление государственных гарантий, претерпели настолько значительные изменения, что разработчики нормативного акта приняли решение не вносить многочисленные правки в действующий областной закон, а подготовить новую версию, отметили в пресс-службе.

Государственные гарантии как вид долгового обязательства являются одним из ключевых инструментов господдержки инвестиционной деятельности и используются для стимулирования определенных направлений в экономики. В законопроекте прописан порядок их предоставления. Установленная процедура учитывает нормы федерального закона «О защите конкуренции» и требует согласования с антимонопольным органом предоставление государственных преференций, к которым относятся государственные гарантии.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса предоставление госгарантии должно быть отражено в законе бюджете в части корректировки программы и в государственной долговой книге Псковской области.

В случае принятия обновленной редакции нормативного правового акта действующий закон «О порядке предоставления государственных гарантий Псковской области» признают утратившим силу.

Законопроект направлен для предварительного рассмотрения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике.

В пресс-службе добавили, что поправки в Бюджетный кодекс внесли для повышения привлекательности и доступности государственных гарантий РФ как инструмента государственной поддержки в условиях необходимости принятия оперативных мер по предотвращению кризисных явлений в экономике. Новые нормы направлены на обеспечение финансово-экономической стабильности российских предприятий, усиление контроля за целевым использованием кредитных средств и поддержку экспорта.