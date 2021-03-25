Экономика

Более ста граждан Вьетнама привлекут к работе на великолукском предприятии

Заседание межведомственной комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в регион состоялось в понедельник, 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников напомнил, что в настоящее время в рамках предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ для работодателей функционирует специальный алгоритм действий по привлечению иностранных специалистов. В частности, чтобы на портале «Работа в России» попасть в перечень компаний, которые могут привлечь для работы иностранных специалистов, работодателю необходимо соблюсти ряд критериев.

Речь, в первую очередь, идет об общей численности работников (штат организации должен превышать 250 человек) и уровне доходов предприятия (более 2 млрд рублей). Важную роль играет и участие компании в реализации национальных и федеральных проектов, инвестиционных проектов, социально-экономических программ развития, а также международных межправительственных соглашений. Кроме того, предприятие должно входить в перечень системообразующих или являться резидентом особой экономической зоны.

Отдельный ряд требований предъявляется к исполнению организацией зарплатных и налоговых обязательств, а также готовности работодателя к соблюдению всех правил организации рабочего процесса для иностранных граждан.

В рамках заседания были рассмотрены две заявки от крупных производственных предприятий региона. По итогу обсуждения и голосования члены межведомственной комиссии по вопросам привлечения иностранной рабочей силы отклонили заявку кондитерской фабрики «Надежда» на привлечение к труду 17 граждан из Республики Узбекистан по причине не соответствия некоторым критериям. Заявка Великолукского мясокомбината на привлечение к работе на предприятии более ста граждан Вьетнама решением комиссии согласована.