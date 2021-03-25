Экономика

Восстановление российской экономики после пандемии завершится в 2022 году

Дно «ковидного» экономического спада в России было пройдено еще в 2020 году. Такое мнение высказал старший управляющий директора рейтингового агентства НКР Александр Проклов.

«В настоящее время экономика страны находится в фазе восстановительного подъема, что в целом соответствует и глобальной динамике. Насколько существенным окажется этот подъем, в значительной степени зависит от прекращения пандемии и снятия карантина в экономиках стран-ключевых торговых партнеров России, особенно в Евросоюзе», - цитирует его газета «Известия».

По мнению специалиста, по мере открытия границ, восстановления мировой торговли и туристических потоков российская экономика получит дополнительный импульс.

«Восстановление будет более пологим и окончательно завершится в 2022 году. На 2021-й наш прогноз остается прежним - рост на 2,5%-2,7% по сравнению с 2020-м», - отметил он.

Как сообщалось ранее, например, приостановка полетов из-за коронавируса обошлась отрасли примерно в 200-250 млрд рублей. Закрытие всех ресторанов, кафе и непродуктовых магазинов из-за пандемии привело к потерям в 65 млрд рублей.

По данным управляющего директора Российского совета торговых центров Олега Войцеховского, индустрия ТЦ в целом недополучила 50% (больше 300 млрд рублей) арендного дохода по сравнению с 2019 годом. За период локдауна в некоторых регионах ТЦ потеряли от 80 до 100% арендного дохода, сказал эксперт.