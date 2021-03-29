Экономика

Рекордное количество транзакций прошло через эквайринг Сбербанка в СЗФО за год

По итогам 2020 года количество транзакций через эквайринг Сбербанка в торгово-сервисных точках в Северо-Западном федеральном округе побило рекорды прошлых лет и достигло 3 млрд единиц. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, число онлайн-покупок с помощью интернет-эквайринга увеличилось почти в три раза – до 31,7 млн транзакций.

Торговый эквайринговый оборот Северо-Западного банка Сбербанка вырос на 20%. При этом оборот по интернет-эквайрингу увеличился более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.

Самым динамичным по темпу роста оборотов через торговый эквайринг в минувшем году стала сфера транспортного сервиса – перевозки, доставка, железнодорожные услуги (прирост +248% по сравнению с 2019 годом). На втором месте – автосервис, включая обслуживание на АЗС (+133%), далее идут платежи в жилищной сфере (+51%) и сервисные организации, преимущественно услуги финансовых посредников, например, брокеров и дилеров, что объясняется возросшим спросом в 2020 году на продукты инвестирования, а также медперсонала и ремонта мебели (+36%).

Топ-З отрасли в интернете – это фуд-ритейл (+2053%), спортивные товары, салоны красоты и хобби (+970%), а также платежи в жилищной сфере, в том числе в адрес различных социальных ассоциаций (+768%).

«В прошлом году мы наблюдали существенный рост не только в традиционном, но и интернет-эквайринге. Число партнеров, подключивших услугу для онлайн-продаж, увеличилось на 70%. Безусловно, свою роль сыграл особенный 2020-й год с дистанцией и самоизоляцией. Но и в целом мы видим, что бизнес следует трендам: сегодня потребители не хотят тратить много времени на покупки и предпочитают делать это быстро и удаленно, поэтому ждут от поставщиков сервисов именно такие инструменты», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Активно весь прошлый год развивался и сервис «Плати QR»: услугу подключили 100 тысяч компаний Северо-Запада. Он позволяет принимать безналичные платежи без установки дополнительного оборудования. Особенно актуален для небольших торговый и сервисных компаний, а также для курьерских служб

Эквайринг от Сбербанка доступен для любого бизнеса: торгово-сервисных точек, вендинговых автоматов, интернет-магазинов и доставки курьером. Заявку можно оформить на сайте банка или подключить услугу самостоятельно по инструкции через интернет-банк СберБизнес.