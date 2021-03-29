Экономика

Правительство продлило срок действия соглашений о стабилизации цен на сахар и масло

Соглашения о стабилизации цен на сахар-песок продлят до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло – до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов.

«Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопёков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова», - рассказали в пресс-службе правительства.

Документ вносит изменения в постановление правительства от 14 декабря 2020 года №2094.