Экономика

Один из резидентов «Моглино» сменит название и выйдет на глобальный рынок

Ключевыми акционерами ПАО «Сибирский гостинец» принято решение о внесении акций общества, находящихся в прямом владении, а также долей в аффилированных структурах в уставной капитал компании Ice steam technology OU (Республика Эстония). Часть акций при этом будет реализована напрямую группе частных инвесторов, участвующих в проекте. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал генеральный директор ПАО «Сибирский гостинец» Дмитрий Ходас.

«Ключевыми акционерами принято решение о создании совместно с группой инвесторов компании, целью которой станет развитие бизнеса на глобальных рынках. По своей сути это решение о создании нового международного игрока на рынке продуктов сублимационной сушки, оцениваемом экспертами более чем в 48 млрд долларов. Данное решение предполагает не только консолидацию имеющихся активов, но и, в первую очередь, создание новых производственных комплексов на перспективных рынках», - пояснил он.

«Мы рассчитываем, что после завершения указанных сделок, в краткосрочной перспективе Ice steam technology OU пройдет процедуру акционирования. Учитывая существенное количество акционеров ПАО «Сибирский гостинец», их вклад в становление компании и многолетнюю историю коммуникаций, предполагается создание механизма конвертации акций ПАО «Сибирский гостинец» в акции Ice steam technology AS через участие в добровольной оферте, условия и стороны которой будут озвучены позже. На мой взгляд, это позволит соблюсти баланс интересов сторон и даст возможность акционерам компании реализовать инвестиционную стратегию в полной мере», - добавил Дмитрий Ходас.

По его словам, в ближайшее время в рамках проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Сибирский гостинец» в повестку собрания будут внесены вопросы об изменении наименования компании, смене аудитора, расширении совета директоров. Прежнее наименование компании, ставшее своеобразной визитной карточкой, символом высокого качества продукции продолжит свое развитие в линейке розничной продукции под одноименным брендом.

«Я искренне убежден, что принятые ключевыми акционерами общества решения позволят реализовать актуализированную стратегию компании и принесут пользу акционерам и партнерам компании», - заключил Дмитрий Ходас.