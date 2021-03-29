Экономика

Псковской области прогнозируют бюджетный кризис

Российские регионы могут столкнуться с бюджетным кризисом. Такой прогноз приводит Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Как минимум девять регионов, согласно индикаторам центра, находятся в «красной зоне» - Карелия, Костромская, Псковская, Томская, Орловская области, Калмыкия, Удмуртия, Хакасия и Мордовия. Причем у последних трех отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов (ключевой индикатор, уровень опасности начинается с отметки 84%) - свыше 100%.

Развитие пандемии и связанные с этим карантинные меры и ограничения экономической активности в 2020 году повысили риски бюджетного кризиса в российских регионах, говорится в анализе ЦМАКП. Жесткий локдаун в апреле-мае и, в несколько ослабленной форме, в последующие месяцы, вызвал снижение поступлений в казну субъектов, сокращение доходов населения и необходимость противостоять коронакризису привели к резкому увеличению расходов, прежде всего, социальных и медицинских, пишет газета «Известия».

В прошлом году масштабного кризиса удалось избежать - прежде всего, благодаря массированной поддержке из федерального центра - она составила 3,8 трлн рублей (в 2019-м - 2,5 трлн). В 2021-м году такой помощи уже не будет - она составит 3,1 трлн, а в последующие годы суммы будут еще сокращены, говорится в документе. Более того, ускорение инфляции и санкционные риски привели к тому, что с начала этого года доходности облигаций снова начали расти. Кроме того, в 2021-м регионам предстоит погасить около 20% бюджетных кредитов, основная часть которых - краткосрочные, что также ограничит возможности новых заимствований.

В Минфине сообщили, что, хотя и не видят предпосылок для усложнения финансового положения регионов в 2021 году, вопросы о дополнительной поддержке будут рассматривать - исходя из ситуации в экономике.