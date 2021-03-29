Экономика

В пандемию россияне скупили 5 тонн золота

В России розничный спрос на золото увеличился на 37% в 2020 году по сравнению с 2019-м, сообщила директор по государственной политике и взаимодействию с центральными банками Всемирного совета по золоту Татьяна Фиц. Население скупило 5 т золота, в прошлом году этот показатель был на уровне 3,7 т.

Основные причины такой востребованности: пандемия, повышение цены на драгметалл, обесценивание национальной валюты и геополитическая неопределенность, пишет газета «Известия». По мнению Татьяны Фиц, повышенный спрос на золото сохранится и в 2021 году.

Сейчас золото торгуется в районе $1,6 тыс. Однако эксперты видят риски в таких вложениях. Главная отрицательная черта подобных инвестиций – сильная волатильность драгметалла и нестабильность его трендов. Рисков хранения золота в наличном виде еще больше: есть вероятность испортить монету или слиток и потерять средства на перепродаже или уплате НДС.