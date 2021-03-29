Экономика

Завершена промежуточная проверка завода «Титан-Полимер»

Завершена промежуточная проверка объекта капитального строительства «Завод по производству двухосноориентированной ПЭТ пленки (БОПЭТ)» в Моглино, об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте комитета по региональному контролю и надзору Псковской области.

В ходе проверки сотрудники комитета оценили соответствие выполняемых работ и применяемых строительных материалов, а также результатов таких работ требованиям проектной документации.

«По результатам проверочных мероприятий нарушений не выявлено», - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что возведение объекта осуществляет ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» в рамках разрешения на строительство от 19 ноября 2019 года.

Смотрите также Сделано в Моглино: почему псковский БОПЭТ может стать уникальным в России

Проверка проводилась в рамках первой очереди строительства. На вторую потребуется получение отдельного разрешения на строительство.

Фото с официальной Instagram-страницы комитета по региональному контролю и надзору Псковской области