Экономика

Нестационарные торговые объекты в Пскове ждет «амнистия»

Часть нестационарных торговых объектов (НТО) в Пскове ждет «амнистия». Об этом сообщила начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова в пресс-центре ПЛН 31 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Нами проведена инвентаризация, - отметила она. - Вполне возможно, мы придем к тому, чтобы назначить "амнистию" и узаконить те метры, на которые они (владельцы нестационарных торговых объектов - ред.) увеличили площадь».

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков сообщил, что по результатам инвентаризации площадь 72 объектов не соответствует площади, заявленной в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Всего в схеме более 400 объектов.

«Оценив, понимаем, что около 50, может чуть больше, объектов могут попасть под "амнистию". Определяем критерии, согласовываем позицию с УФАС и прокуратурой», - сказал Павел Волков.

В то же время он отметил, что далеко не все объекты смогут претендовать на такое послабление. «Те объекты, которые были разыграны на конкурсной основе, не имеют права попасть под "амнистию", - продолжил замглавы администрации Пскова. - Если выиграл объект с площадью 5 квадратных метров, а потом ее нечаянно увеличили до 20 квадратных метров, то нельзя провести "амнистию", просто закрыв глаза».

По его словам, «амнистия» будет применяться в отношении тех объектов, которые были установлены до появления указанной схемы и конкурсных процедур, а также собственники которых в результате «определенных мероприятий и административного регулирования» приводили НТО в соответствие с «правильным внешним видом и увеличивали площадь». Павел Волков добавил, что это позволит увеличить доходы в городской бюджет.