Экономика

Российские заводы приостановили продажи сахара

Чуть больше недели крупные торговые сети не могут закупить сахар-песок у производителей по фиксированной цене. Это произошло после того, как правительство 22 марта заявило о готовности выделять субсидии изготовителям этой продукции на компенсацию их затрат уже с 1 апреля. Так, заводы могут получить от государства 5 рублей за каждый килограмм сахара, который заводы продают торговым сетям по фиксированной цене, то есть по 36 рублей за 1 кг.

Производители на фоне этих новостей свернули свою активность, сказал «Известиям» источник в отрасли. По словам собеседника издания, такая ситуация неудивительна: уже с 1 апреля заводы могут получать компенсацию от правительства, поэтому сейчас им невыгодно реализовывать свою продукцию.

Еще один источник в отрасли торговли подтвердил, что крупные компании действительно пока не могут купить сахар. Более того, производители отказываются подтверждать им объемы будущих поставок. Запасы продукции на распределительных центрах торговых компаний сокращаются каждый день, отметил он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) не подтвердили, но и не опровергли существование проблем с закупками сахара после 22 марта.

В Минсельхозе сказали, что ситуацию на рынке сахара можно оценить как стабильную. В ведомстве не ожидают возникновения дефицита этой продукции. Сейчас участники соглашений о стабилизации цен на сахар (около 100% рынка) выполняют свои обязательства и отгружают продукцию, обеспечивая потребности внутреннего рынка, подчеркнули в министерстве.