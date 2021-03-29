В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов

Власти ведут работу по реструктуризации кредитной нагрузки регионов и переводу этих кредитов в более дешевые по линии государства, чтобы высвободить деньги для реализации планов развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков сообщил, что президент критиковал «ту ситуацию, когда при наличии возможности получения дешевых заимствований по линии государства, вместо этого некоторые регионы наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков».
«Ведется активная работа по реструктуризации этой кредитной нагрузки, по переводу этих кредитов в более дешевые кредиты по линии государства и в целом облегчению долговой нагрузки регионов и высвобождению средств для планов развития», - добавил пресс-секретарь главы государства.