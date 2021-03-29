Экономика

В Кремле рассказали о реструктуризации кредитной нагрузки регионов

Власти ведут работу по реструктуризации кредитной нагрузки регионов и переводу этих кредитов в более дешевые по линии государства, чтобы высвободить деньги для реализации планов развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Ведется очень активная работа с регионами, Путин неоднократно говорил о том, что когда регион наращивает долговую нагрузку за счет дорогих частных кредитов из коммерческих банков, то фактически регион попадает в ловушку этой долговой зависимости, - цитирует его РИА Новости. - И вместо того, чтобы заниматься проектами развития, региону приходится большую часть доступных средств тратить на то, чтобы затыкать дыры по этим кредитам, обслуживать эти кредиты, вот это и есть ловушка, о которой говорил президент».

Дмитрий Песков сообщил, что президент критиковал «ту ситуацию, когда при наличии возможности получения дешевых заимствований по линии государства, вместо этого некоторые регионы наращивают долговую нагрузку по линии коммерческих банков».

«Ведется активная работа по реструктуризации этой кредитной нагрузки, по переводу этих кредитов в более дешевые кредиты по линии государства и в целом облегчению долговой нагрузки регионов и высвобождению средств для планов развития», - добавил пресс-секретарь главы государства.