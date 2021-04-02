Экономика

Сбербанк списал заемщикам долги по льготным кредитам под 2% годовых

Сбербанк списал заемщикам долги по выданным льготным кредитам под 2% годовых. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка.

«Вчера мы списали кредиты, выданные заемщикам банка по льготной госпрограмме финансирования предприятий из пострадавших отраслей под 2%, - сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. - Программа, запущенная в начале пандемии и локдауна, стала своевременной и очень важной мерой поддержки предпринимателей в нашей стране. Она помогла бизнесу продолжить свою деятельность и сохранить персонал в непростое время. По нашим оценкам, благодаря программе, мы помогли сохранить около 3 млн рабочих мест».