Сбербанк списал заемщикам долги по льготным кредитам под 2% годовых

Сбербанк списал заемщикам долги по выданным льготным кредитам под 2% годовых. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Сбербанка.
По кредитам, выданным Сбербанком, задолженность была списана полностью почти 140 тысячам компаний. Списание кредитов на 50% произведено примерно 3 тысячам предприятий, но, так как численность на платформе ФНС может быть уточнена до 15 апреля, по части этих компаний кредиты могут быть списаны полностью. «В целом, менее 3% наших заемщиков не выполнили условия программы, этот показатель даже ниже цифры, которую мы изначально прогнозировали», - добавил Анатолий Попов.
В марте начала действовать новая мера правительства, программа ФОТ 3.0, которая станет дополнительной поддержкой для тех предприятий, которые еще не до конца смогли оправиться от последствий пандемии. Сбербанк уже одобрил по новой программе более 7,5 тысяч кредитов на сумму более 18,5 млрд рублей.