Экономика

В два раза снизилась задолженность по зарплате в Псковской области

В два раза снизилась задолженность по зарплате в Псковской области. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда – главный государственный инспектор труда в регионе Геннадий Иойлев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 2 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Общая задолженность по заработной плате снизилась почти в два раза, - отметил он. - В пиковые периоды она была под 80 млн рублей, сегодня - это менее 40 млн рублей».

По словам Геннадия Иойлева, если в 2020 году региональный Роструд имел дело с крупными должниками по зарплате, то на сегодня это небольшие предприятия, задолженность которых перед работниками составляет от 480 тысяч до 2 млн 100 рублей.

«Задолженность гасится, как правило, в рамках выданных предписаний», - сказал он. По требованиям инспекции труда в прошлом году работодатели-должники выплатили порядка 70 млн рублей заработной платы.

Главный государственный инспектор труда в регионе также рассказал, что в прошлом году инспекция провела порядка 1100 внеплановых и плановых проверок, за три месяца этого года - порядка 350. В большинстве случаев основание для проверок послужили обращения граждан, добавил Геннадий Иойлев.