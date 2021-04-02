Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Жить экологично очень просто
в последний путь
Знак качества фабрики обуви Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Телефон прямого эфира 56-73-72
Международная акция 29 апреля
Мусор для ЮНЕСКО
 
 
 
ещё Экономика 02.04.2021 11:190 Кадры решают 03.04.2021 12:340 Новый лесоперерабатывающий завод в Псковском районе отправил на экспорт первые 3 тысячи куб. метров продукции 02.04.2021 21:350 Убыток РЖД в 2020 году составил 52,9 млрд рублей 02.04.2021 11:450 Сбербанк списал заемщикам долги по льготным кредитам под 2% годовых 02.04.2021 11:210 В два раза снизилась задолженность по зарплате в Псковской области 02.04.2021 11:190 Кадры решают
 
 
 
Самое популярное 28.03.2021 15:553 Опубликованы фото и видео с места смертельного ДТП под Островом 30.03.2021 13:309 В «Почте России» объяснили причины «бардака» в отделении на Завеличье 31.03.2021 18:1013 Возмущенная псковичка вызвала полицию на ярмарку 28.03.2021 14:200 В Островском районе двое детей на мопеде врезались в автомобиль и погибли 02.04.2021 11:226 Он улетел, но обещал вернуться
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Новый лесоперерабатывающий завод в Псковском районе отправил на экспорт первые 3 тысячи куб. метров продукции

03.04.2021 12:34|ПсковКомментариев: 0

Новый лесоперерабатывающий завод в Псковском районе отправил на экспорт первые 3 тысячи куб. метров продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу реализации в регионе инвестиционного проекта, предполагающего строительство лесоперерабатывающего завода полного цикла. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, руководство профильных региональных Комитетов и Агентства инвестиционного развития, представители компании-инвестора «Оско-Инвест».

Учредитель компании Алексей Степанов проинформировал, что строительство предприятия уже ведется — на производственной площадке в деревне Спасовщина Псковского района возведено здание лесопильного цеха, установлены линия сортировки, сушильные камеры, котельная, построены склады и здания административно-бытового комплекса. В настоящее время запущена первая очередь завода по выпуску обрезной доски для поддонов. Первые три тыс куб метров продукции уже отправлены на экспорт, рассказал инвестор.

Промышленная площадка для организации второй очереди будет подготовлена в течение полугода, затем планируется осуществить монтаж оборудования и запуск производства. «Вторая очередь подразумевает выпуск композитных блоков и бобышек для поддонов из щепы и опилок. Таким образом, будет создано предприятие по 100% переработке лесоматериала всех пород и сортов, включая древесные отходы. Для лесной отрасли безотходное производство — ключевой момент», — отметил инвестор, подчеркнув при этом, что спрос на заявленную продукцию высокий и в России, и за рубежом.

На реализацию инвестиционного проекта уже направлено 1,6 млрд рублей. Планируется, что общий объем инвестиций составит порядка 4,7 млрд рублей. Ожидаемый оборот предприятия после выхода на максимальную производственную мощность — порядка 3 млрд рублей в год.

Глава региона положительно оценил деятельность инвестора на территории Псковской области, отметив, что строительство лесоперерабатывающего завода полного цикла является одним из приоритетных проектов.

Участниками совещания были рассмотрены также вопросы предоставления в аренду инвестору земель лесного фонда, подходящих для указанного вида производства.

По итогу обсуждений губернатор поручил руководству профильного Комитета провести мониторинг компаний-арендаторов лесных территорий региона и выявить тех, кто не выполняет свои обязательства по арендной плате или делает это несвоевременно.

Исходя из результатов этой работы, по решению губернатора будет рассмотрена возможность передачи освобожденных участков добросовестным арендаторам, которые не только занимаются вырубкой леса, но и проводят необходимые мероприятия по восстановлению лесного фонда и обеспечению пожарной безопасности.

Теги: #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы запрет продажи алкоголя покупателям с детьми?
В опросе приняло участие 329 человек
03.04.2021, 12:340 Новый лесоперерабатывающий завод в Псковском районе отправил на экспорт первые 3 тысячи куб. метров продукции 03.04.2021, 12:190 Гдовские росгвардейцы нашли потерявшегося ребенка 03.04.2021, 12:020 Сотрудник Центробанка назвал признаки подозрительных платежей 03.04.2021, 11:520 В Псковской области проводится акция «Призывник»
03.04.2021, 11:420 Начальник Великолукской дистанции пути ОАО «РЖД» осужден за взятки 03.04.2021, 11:270 63-летний стружанин снова попался пьяным за рулем 03.04.2021, 11:010 81 новый случай заболевания коронавирусом выявлен за сутки в Псковской области 03.04.2021, 10:410 Фургон подожгли в Пскове в ночь на субботу
03.04.2021, 10:152 В Острове неизвестные осквернили памятник десантникам 6-й роты 03.04.2021, 09:571 Волонтеры помогут псковичам в период замены лифтового оборудования 03.04.2021, 09:470 Десантники отразили наступление сил противника на полигоне «Струги Красные». ФОТО 03.04.2021, 09:191 Опубликованы фото ДТП в Пустошкинском районе, в котором погибли двое молодых людей
03.04.2021, 09:032 «Сбербанк» рассчитал время начала третьей волны коронавируса 03.04.2021, 02:320 Два человека погибли в ДТП в Пустошкинском районе 03.04.2021, 00:160 В США снова арестовали псевдомиллиардершу из России 02.04.2021, 22:190 Сказки Пушкина представили псковичам сотрудники «Михайловского»
02.04.2021, 22:020 Голикова предупредила о возможном росте заболеваемости COVID-19 02.04.2021, 21:350 Убыток РЖД в 2020 году составил 52,9 млрд рублей 02.04.2021, 21:050 Капитолий США закрыли из-за «внешней угрозы», есть раненые 02.04.2021, 21:033 Анастасиевская часовня рядом с мостом чувствует себя очень плохо - Александр Голышев
02.04.2021, 20:503 Армен Мнацаканян проконтролирует решение вопросов, волнующих островичей 02.04.2021, 20:120 Выставка «Лики прошлого. Возвращение» откроется в Пскове 28 апреля 02.04.2021, 20:110 Банк «Открытие» подарит Apple Watch за точный прогноз времени победителя Югорского марафона 02.04.2021, 19:520 В день рождения псковского кузнеца Всеволода Смирнова в «Михайловском» открыли цифровую выставку его работ
02.04.2021, 19:360 Путин и Лукашенко обсудили возобновление транспортного сообщения между РФ и Белоруссией 02.04.2021, 19:220 В Псковском районе наградили региональных победителей «Диктанта Победы» 02.04.2021, 19:148 «Акценты» Донецкого: Шлосберг «всё», маски навсегда и отель с башенкой 02.04.2021, 19:010 Ситуацию с галереей Петра Оссовского прокомментировал Александр Голышев
02.04.2021, 18:551 Псковский депутат-коммунист возместил двухмиллионный ущерб и получил судебный штраф 02.04.2021, 18:5019 Активисты Молодежного парламента попробуют силы в предвыборной кампании 02.04.2021, 18:460 Псковские спортсмены вошли в состав сборной СЗФО по борьбе панкратион 02.04.2021, 18:300 Более 150 баков отремонтировала компания «Экопром» в этом году
02.04.2021, 18:210 Проект «Российские истории» о достижениях соотечественников запустил Сбербанк 02.04.2021, 18:154 Псковский музей готов принять под свое крыло ветшающие Палаты Меншиковых 02.04.2021, 18:001 Александр Голышев: Палаты у Сокольей башни скоро вызовут восторг у псковичей и туристов 02.04.2021, 17:550 В Псковской области пройдет чемпионат по футболу на кубок губернатора
02.04.2021, 17:440 Жителя Дедовичей оштрафовали за побои 02.04.2021, 17:381 Псковская ГИБДД напоминает о порядке предоставления услуг 02.04.2021, 17:310 Более 1300 пачек сигарет нашли в вагоне на границе в Псковской области 02.04.2021, 17:261 Почти 20 млн рублей направят на охрану объектов псковского музея
02.04.2021, 17:172 На дне реки Великой в Пскове пробурят три скважины 02.04.2021, 17:150 Музыкальный диктант организуют в Пскове 02.04.2021, 17:050 Клиенты Delivery Club смогут воспользоваться бонусами от «СберСпасибо» 02.04.2021, 16:511 Дорожную разметку в Пскове полностью обновят до 16 августа
02.04.2021, 16:440 В Локне мужчину осудили за кражу денег с банковской карты 02.04.2021, 16:383 Гендиректор Псково-Изборского музея рассказал о зарплатах сотрудников 02.04.2021, 16:360 Жители Острова на 6 лет лишились свободы за продажу наркотиков 02.04.2021, 16:301 Новое здание прокуратуры открыли в Великих Луках
02.04.2021, 16:211 Сломавшийся грузовик мешает движению на улице Инженерной в Пскове 02.04.2021, 16:180 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 3 апреля 02.04.2021, 15:560 Компания «Джем-авто» примет участие в конкурсе «Чистый Псков» 02.04.2021, 15:530 В России озвучили срок, когда вакцину получит любой желающий
02.04.2021, 15:443 Великолукская школьница победила в конкурсе эссе по поправкам в Конституцию 02.04.2021, 15:390 Молодые сотрудники пополнили ряды полицейских в Пскове 02.04.2021, 15:310 Входите, закрыто! 02.04.2021, 15:290 По просьбе жителей порховских деревень изменят расписание автобуса
02.04.2021, 15:250 Санаторий «Голубые озера» объявил акции на оздоровление и терапию 02.04.2021, 15:170 «Титан-Полимер» в лицах: помощник руководителя Наталия Семенова 02.04.2021, 15:090 Фотофакт: Светофор на Юбилейной в Пскове работает некорректно 02.04.2021, 14:574 Псковичам рассказали, сколько стоят похороны
02.04.2021, 14:490 Голышев: Порховская крепость и Гремячая башня будут переданы в лоно объединенного музея 02.04.2021, 14:440 Общественная палата и партия пенсионеров в Псковской области подписали соглашение 02.04.2021, 14:420 Незаконным признали обесточивание за долги котельной в Плюсском районе 02.04.2021, 14:331 Памятник детям войны может появиться в Пскове
02.04.2021, 14:260 «Родительское собрание» провели для осужденных в Пскове 02.04.2021, 14:1015 Вороны-псковички 02.04.2021, 14:100 Псковичи активно раскупают билеты на концерт Бориса Гребенщикова и группы «Аквариум» 02.04.2021, 13:580 Реалити-шоу «Дом-2» снова вернется на ТВ-экраны россиян
02.04.2021, 13:341 «Музейный квартал» откроется в Пскове в августе 02.04.2021, 13:310 Банк «Открытие» выступил партнером Поморского лыжного марафона 02.04.2021, 13:163 Презентация диорамы «Ледовое побоище» состоялась в Пскове 02.04.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Александром Голышевым
02.04.2021, 12:471 Почти 24 тысячи человек привились от коронавируса в Псковской области 02.04.2021, 12:420 Псковский театр драмы присоединяется к акции «Зажги синим» 02.04.2021, 12:331 Одиночный пикет как вид рекламы 02.04.2021, 12:260 Правительство отменило требование о нотариальном согласии при заселении детей в гостиницы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.