Экономика

Новый лесоперерабатывающий завод в Псковском районе отправил на экспорт первые 3 тысячи куб. метров продукции

Новый лесоперерабатывающий завод в Псковском районе отправил на экспорт первые 3 тысячи куб. метров продукции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросу реализации в регионе инвестиционного проекта, предполагающего строительство лесоперерабатывающего завода полного цикла. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Нинель Салагаева, руководство профильных региональных Комитетов и Агентства инвестиционного развития, представители компании-инвестора «Оско-Инвест».

Учредитель компании Алексей Степанов проинформировал, что строительство предприятия уже ведется — на производственной площадке в деревне Спасовщина Псковского района возведено здание лесопильного цеха, установлены линия сортировки, сушильные камеры, котельная, построены склады и здания административно-бытового комплекса. В настоящее время запущена первая очередь завода по выпуску обрезной доски для поддонов. Первые три тыс куб метров продукции уже отправлены на экспорт, рассказал инвестор.

Промышленная площадка для организации второй очереди будет подготовлена в течение полугода, затем планируется осуществить монтаж оборудования и запуск производства. «Вторая очередь подразумевает выпуск композитных блоков и бобышек для поддонов из щепы и опилок. Таким образом, будет создано предприятие по 100% переработке лесоматериала всех пород и сортов, включая древесные отходы. Для лесной отрасли безотходное производство — ключевой момент», — отметил инвестор, подчеркнув при этом, что спрос на заявленную продукцию высокий и в России, и за рубежом.

На реализацию инвестиционного проекта уже направлено 1,6 млрд рублей. Планируется, что общий объем инвестиций составит порядка 4,7 млрд рублей. Ожидаемый оборот предприятия после выхода на максимальную производственную мощность — порядка 3 млрд рублей в год.

Глава региона положительно оценил деятельность инвестора на территории Псковской области, отметив, что строительство лесоперерабатывающего завода полного цикла является одним из приоритетных проектов.

Участниками совещания были рассмотрены также вопросы предоставления в аренду инвестору земель лесного фонда, подходящих для указанного вида производства.

По итогу обсуждений губернатор поручил руководству профильного Комитета провести мониторинг компаний-арендаторов лесных территорий региона и выявить тех, кто не выполняет свои обязательства по арендной плате или делает это несвоевременно.

Исходя из результатов этой работы, по решению губернатора будет рассмотрена возможность передачи освобожденных участков добросовестным арендаторам, которые не только занимаются вырубкой леса, но и проводят необходимые мероприятия по восстановлению лесного фонда и обеспечению пожарной безопасности.