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Экономика

Более 160 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках

05.04.2021 13:32|ПсковКомментариев: 0

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в первом квартале текущего года в Псковской области составила 164 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на региональный комитет по закупкам.

При этом 95 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных комитетом.

Всего в секторе государственных закупок провели 1 826 результативных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов около 3,9 млрд рублей. По итогам их проведения заключили контрактов на общую сумму более 3,7 млрд рублей.

Теги: #Псковская область #экономика #госзакупки
Источник: Псковская Лента Новостей
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