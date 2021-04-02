Экономика

Более 160 млн рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок в первом квартале текущего года в Псковской области составила 164 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации со ссылкой на региональный комитет по закупкам.

При этом 95 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных комитетом.

Всего в секторе государственных закупок провели 1 826 результативных конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов около 3,9 млрд рублей. По итогам их проведения заключили контрактов на общую сумму более 3,7 млрд рублей.