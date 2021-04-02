Творог, ряженку и йогурты «Прасковья Молочкова» можно приобрести со скидкой в «Империале»

В гипермаркете «Империал» с начала апреля до конца месяца действуют скидки на молочные продукты «Прасковья Молочкова».
Сниженные цены действуют на целый ряд любимых псковичами товаров бренда:
- творог 9% (в пакете 350 г), 124 рубля (обычная стоимость 159 рублей);
- ряженка 3,2% (ПЭТ-бутылка 330 г), 36 рублей (прежняя цена 46 рублей);
- бифилайф 2,5% (ПЭТ-бутылка, 0,33 кг), 29 рублей (стоимость без скидки по карте гипермаркета 38 рублей);
- йогурт (ПЭТ-бутылка 0,33 кг, в ассортименте: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический), 52 рубля (обычная стоимость 65 рублей).
Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!