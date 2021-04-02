Лучшее, что мы делали — Герман Греф о новой карте в подписке СберПрайм+

Продукт, не имеющий аналогов в России, выводит на рынок Сбер. Об этом на онлайн-встрече с журналистами 8 апреля сообщил председатель правления СберБанка Герман Греф, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Председатель правления напомнил, что в сентябре на СберКонф была презентована подписка СберПрайм. За полгода ее пользователями стали около одного миллиона человек. За прошедшие месяцы руководство банка пришло к выводу, что среди подписчиков будут также востребованы финансовые услуги.
Также для обновленной версии были улучшены сервисы, уже входящие в подписку СберПрайм. Так, в онлайн-кинотеатре «Окко» в четыре раза увеличен объем доступного контента — до 80 тысяч фильмов и сериалов. В СберЗвук — втором по популярности в стране сервис прослушивания музыки в онлайне — стали доступны ведущие радиостанции, а вскоре на платформе появятся аудиокниги. Подписчики СберПрайм+ получат возможность бесплатно пользоваться сотовой связью, так как в пакет виртуального оператора СберМобайл включены 150 бесплатных минут и 3 Гб интернета. На СберДиске доступны 30 Гб облачного пространства, заявлено, что файлы защищены мощными системами безопасности. Также подписка включает бесплатную доставку продуктов через СберМаркет, лекарств через СберЕаптеку и скидку 10% на заказы в Delivery Club.
По подсчетам сотрудников Сбера, подписка поможет активным пользователям сэкономить от 5 тысяч рублей ежемесячно.