Экономика

Лучшее, что мы делали — Герман Греф о новой карте в подписке СберПрайм+

Продукт, не имеющий аналогов в России, выводит на рынок Сбер. Об этом на онлайн-встрече с журналистами 8 апреля сообщил председатель правления СберБанка Герман Греф, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня для нас особый день, мы запускаем совершенно новый продукт на рынке - это наша новая подписка, - сказал Герман Греф. - Продукт, которого нет ни у кого в России. Мы пытались найти что-то подобное в мире, и не сумели отыскать аналогов. Сегодня мы выводим на рынок продукт под названием СберПрайм+».

Председатель правления напомнил, что в сентябре на СберКонф была презентована подписка СберПрайм. За полгода ее пользователями стали около одного миллиона человек. За прошедшие месяцы руководство банка пришло к выводу, что среди подписчиков будут также востребованы финансовые услуги.

«Новая подписка СберПрайм+ включает в себя СберКарту Прайм с уникальными условиями для клиентов, - заявил Герман Греф. - Во-первых, она абсолютно бесплатна. Получив подписку, клиенты не будут платить за выпуск и обслуживание карты, за уведомления. Мы сделали бесплатным снятие наличных в любых банкоматах мира и переводы клиентам СберБанка, даже более чем на сумму 50 тысяч рублей в месяц. Карта еще и приносит доход. За покупки мы возвращаем нашим клиентам 10% от оплаты на любых автозаправочных станций, 5% за кафе и рестораны, 5% за покупки через сервис СберМаркет и оплату любого такси. Это лучшее, что мы делали. И это самое выгодное предложение на рынке».

Также для обновленной версии были улучшены сервисы, уже входящие в подписку СберПрайм. Так, в онлайн-кинотеатре «Окко» в четыре раза увеличен объем доступного контента — до 80 тысяч фильмов и сериалов. В СберЗвук — втором по популярности в стране сервис прослушивания музыки в онлайне — стали доступны ведущие радиостанции, а вскоре на платформе появятся аудиокниги. Подписчики СберПрайм+ получат возможность бесплатно пользоваться сотовой связью, так как в пакет виртуального оператора СберМобайл включены 150 бесплатных минут и 3 Гб интернета. На СберДиске доступны 30 Гб облачного пространства, заявлено, что файлы защищены мощными системами безопасности. Также подписка включает бесплатную доставку продуктов через СберМаркет, лекарств через СберЕаптеку и скидку 10% на заказы в Delivery Club.

«Я сам сегодня подписался, это у меня заняло меньше одной минуты», - заключил Герман Греф.

По подсчетам сотрудников Сбера, подписка поможет активным пользователям сэкономить от 5 тысяч рублей ежемесячно.