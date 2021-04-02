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Экономика

Правительство запустило единый механизм поддержки инвестиций в регионах

08.04.2021 19:09|ПсковКомментариев: 0

Правительство России запускает в этом году новый единый механизм поддержки инвестиций в регионах. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на совещании у президента России Владимира Путина по реализации посланий Федеральному Собранию, сообщается на сайте кабмина.

Механизм нацелен прежде всего на поддержку средних по размерам проектов. Работа ведется совместно с Государственным советом в рамках комиссии по направлению «Инвестиции» под руководством губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

«В частности, в каждом регионе будут внедрены четкие, унифицированные и публичные правила работы всех участников инвестиционного процесса – инвесторов, госорганов и ресурсоснабжающих организаций. Эти правила нельзя будет изменить в одностороннем порядке», - рассказали в пресс-службе правительства.

Андрей Белоусов перечислил пять ключевых элементов нового механизма:

  • инвестиционная декларация, которая станет стандартом представления регионом своих инвестиционных целей и приоритетов не менее чем на пятилетний период;
  • свод инвестиционных правил с описанием конкретных пошаговых алгоритмов для решения типовых задач инвестора, таких как получение необходимых разрешений, подключение к инфраструктуре, получение льгот и финансовой поддержки, наем персонала;
  • интерактивная инвестиционная карта региона со всей необходимой информацией для инвестора, включая планируемое размещение объектов по решениям федеральных, региональных и муниципальных органов;
  • создание важнейшего для бизнеса консультационного механизма – коммуникации инвесторов со структурами власти в регионах. Речь идет о так называемых инвестиционных комитетах;
  • запуск операционных центров сопровождения инвестиционных проектов в регионах в режиме «одного окна» – агентств развития, отвечающих за продвижение каждого конкретного проекта в данном субъекте Федерации.

В 2021 году планируется внедрить данные стандарты в пяти пилотных регионах: Воронежской, Сахалинской, Московской, Нижегородской и Тульской областях. В 2022 году предполагается использовать стандарт сопровождения инвестиционных проектов не менее чем в 15 регионах.

В связи с этим Андрей Белоусов предложил увязать предоставление компенсации инвестиционного налогового вычета в регионах с внедрением инвестиционного стандарта и публичного реестра инвестиционных проектов с их ключевыми параметрами.

Первый зампред правительства также рассказал о реализации механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). На данный момент подписано 36 соглашений на сумму 1,3 трлн рублей, которые позволят создать почти 32 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, получены заявки компаний для реализации еще 73 новых проектов на сумму 1,6 трлн рублей. Всего в 2021 году планируется заключить 100 федеральных соглашений почти на 2 трлн рублей. К концу 2024 года ожидается заключение порядка 600 федеральных СЗПК общей суммой 12,6 трлн рублей инвестиций, что обеспечит создание 63 тыс. новых рабочих мест. Из этих средств не менее 3 трлн рублей должно быть вложено в экономику до конца 2024 года.

В настоящее время ведется работа по уточнению правил так называемой стабилизационной оговорки и расширению перечня компенсируемых затрат инвестора. Прорабатывается включение в него уплаты процентов за кредит на инвестиционной фазе, затрат на трудоустройство высвобождаемого персонала, затрат на внедрённые результаты НИОКР и ряда других.

Также планируется автоматизировать процедуру заключения соглашений, упростить ее и выстроить на единой цифровой платформе. Предполагается, что возможность заключения соглашений в электронном виде будет реализована уже в текущем году. Правительство в ближайшее время определится с оператором создаваемой информационной системы, после чего она будет введена в эксплуатацию.

Третьим элементом системы стимулирования инвестиций Андрей Белоусов назвал кардинальное сокращение сроков и стоимости промышленного строительства путем исключения избыточного регулирования и требований к объектам, но с жестким соблюдением всех требований по безопасности.

Кроме того, планируется создание новой линейки финансовых инструментов для стимулирования инвестиционной активности. Совместно с Банком России сформирована «дорожная карта», состоящая из 33 конкретных мероприятий. К 2024 году правительство планирует добиться роста объема финансовых ресурсов для инвестиций в размере 9–10 трлн рублей в год, что в полтора раза больше показателя 2020 года.

Теги: #бизнес #правительство #инвестиции
Источник: Псковская Лента Новостей
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