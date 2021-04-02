Экономика

Тестирование ключей проверки электронной подписи пройдет в Псковской области

Налогоплательщики-юридические лица Пскова и Великих Лук примут участие в совместном с налоговиками тестировании ключей проверки электронной подписи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Как отметил заместитель начальника межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области Сергей Голубев, использование квалифицированной электронной подписи особенно удобно для налогоплательщиков при представлении налоговой отчетности в электронном виде. В первую очередь, это привлекательно для тех, кто относится к категории малого и среднего бизнеса.

Он также рассказал о возможности представления налоговой отчетности с использованием квалифицированной электронной подписи через онлайн-сервис «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности» на сайте ФНС России.

Главный специалист-эксперт отдела информационной безопасности УФНС России по Псковской области Дмитрий Никандров рассказал, что с 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по выпуску квалифицированной электронной подписи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС России представляет эту услугу для «бесшовного» перехода от платного варианта коммерческих аккредитованных удостоверяющих центров к соответствующей безвозмездной государственной услуге, оказываемой ФНС. В соответствие с этим в УФНС России по Псковской области разработали план по предоставлению данной услуги налогоплательщикам, заинтересованным в ее получении в тестовом режиме для ведения своей деятельности.

В настоящее время принято решение о дальнейшем взаимодействии с предпринимателями в рамках проведения тестирования по выпуску ключей проверки электронной подписи. В тестировании участие примут 30 налогоплательщиков – юридических лиц Пскова и Великих Лук.