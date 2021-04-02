Экономика

Псковские предприниматели могут повлиять на улучшение условий ведения бизнеса

Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП запустили опрос предпринимателей и самозанятых о мерах по улучшению условий ведения бизнеса. Об этом сообщается на сайте Минэка.

Опрос состоит из нескольких блоков, содержащих меры поддержки. Респондентам нужно определить их приоритетность. Кроме того, предлагается оценить востребованность предложенных мер по 10-балльной шкале, где 10 баллов – высокая, 1 балл – низкая.

«Результаты текущего опроса будут использованы для «донастройки» национального проекта МСП», – пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

По ее словам, ключевая задача опроса – получить обратную связь от предпринимателей и на основе этих данных сформировать максимально востребованные механизмы поддержки и формы комфортного взаимодействия с профильными органами власти.

«Все предлагаемые меры поддержки и сервисы будут проходить верификацию с бизнесом. Предприниматели из разных отраслей также приняли участие в разработке этого опроса. Поэтому прошу всех проявить активность и поучаствовать в опросе», – призвал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Добавим, что опрос готовился совместно с предпринимателями, «Опорой России» и ТПП РФ.

Принять участие в опросе можно до 15 апреля.

Пройти опрос можно здесь.