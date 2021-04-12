Экономика

«Эхономика»: О судьбе пивоварения в Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 13 апреля. Гость студии - директор псковской пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко. Вместе с ним ведущий Алексей Овчинников разбирался, насколько сегодня выгодно и перспективно развивать пивоварение как в России в целом, так и в Псковской области в частности.

Даже участники рынка, не говоря уже о независимых экспертах, дают весьма противоречивые оценки происходящему. Одни указывают на то, что на фоне пандемии и драматического снижения покупательского спроса потребителям не до крафтового пива, другие, наоборот, считают, что коронакризис чуть ли ни стал драйвером развития для небольших пивоварен.



Не секрет, что в свое время по профильному рынку действительно серьезно ударили ограничения, с которым пришлось столкнуться общепиту - пивоварни на тот момент практически лишились рынка сбыта, но теперь ситуация постепенно возвращается в привычное русло и можно попытаться не только наверстать упущенное, но и выйти в плюс. Кто прав, а кто ошибается?