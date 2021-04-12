Экономика

Сергей Макарченко рассказал, как он пришел в пивной бизнес

Директор псковской пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко рассказал, что его привело в пивной бизнес.

«В этот бизнес меня привел Игорь Николаевич Савицкий. Подобрал, обогрел, наверное, увидел во мне какие-то задатки», - сообщил он в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. «Сам-то я считаю, что я существо бестолковое, хоть и забавное», - пошутил гость студии.

Сергей Макарченко также отметил, что успел погрузиться в этот бизнес. При этом он продолжает оставаться руководителем управляющей организации.

Напомним, у Сергея Макарченко достаточно широкий диапазон профессиональных навыков. За свою трудовую деятельность он успел поработать в центральном аппарате ЛДПР, помощником депутата Госдумы, координатором Псковского регионального отделения ЛДПР, депутатом Псковского областного Собрания, гендиректором Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, руководителем управляющей компании. В августе 2017 года Сергей Макарченко вышел из рядов ЛДПР.