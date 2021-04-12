Экономика

Техноуроки пандемии

Доставка продуктов и лекарств, скидка на сотовую связь и еду из ресторанов, кинотеатр на диване и любимая музыка в кармане — разбираемся, как пандемия ускорила внедрение в ежедневную практику использование технологий, о которых раньше могли мечтать только писатели-фантасты.

Псковская область недавно пересекла отметку в год со дня введения первых коронавирусных ограничений. Длительный период «на домашнем положении», закрытие традиционных развлекательных точек и общепита, страх перед скоплением людей — новая реальность, в которой многие оказались. У всего этого оказались и положительные стороны. Мы стали чаще пользоваться сервисами доставки, привыкли смотреть кино дома и так же наслаждаться блюдами из любимых кафе. Поняли, что использование современных технологий помогает не только избежать нежелательных контактов, но и здорово экономит время, а заодно и деньги. Будущее из фантастических романов стало нашим настоящим. Коронавирус однажды уйдет, но привычки останутся. Посмотрим, какие именно.

Доставка из магазинов

Этот сюжет мы тоже уже где-то видели. «Хочу мороженое» - клик в корзину на сайте. «Пирожное» - еще один клик. Условные Двое из ларца не просто выполняют «хотелки», а делают это быстро, привозят продукты и другие товары из гипермаркетов в удобное время прямо к двери квартиры, используют термосумки для сохранности замороженного и горячего.

Особенно актуальна доставка продуктов из крупных сетей. Поехать в какой-нибудь гипермаркет - так это полдня потратишь. И хорошо еще, если машина под рукой. А на автобусе? Пугаться каждого чиха? Обрывать себе руки пакетами? Лучше дома посмотреть с родными увлекательный фильм.

Кинотеатр на диване

Одним из немногих доступных на карантине развлечений стали онлайн-кинотеатры, серьезно нарастившие пользовательскую базу за время ограничений. Судя по тому, что интерес к таким сервисам не пропадает, люди оценили возможность смотреть мировые шедевры без рекламы в расслабленной обстановке с возможностью в любой момент поставить на паузу. Свою лепту в укоренение привычки внесло существенное за последние годы падение цен на плоские телевизоры с функцией Smart TV, предоставляющей выход в интернет, а также медиаприставки, которые уже даже некоторые банки выпускают.

Вся музыка мира

Развлекательную линейку продолжают сервисы прослушивания музыки. Опять же, без рекламы. К тому же, контент лицензионный. Благодаря бережному отношению к авторским правам пользователи могут быть уверены, что часть оплаты пойдет на поддержку любимых артистов. На солидных ресурсах есть уже готовые подборки по жанрам и настроению или возможность создать собственные плей-листы, рейтинг топ-100 и новинки.

Общепит дома

Курьеры с зелеными термосумками за плечами появились в Пскове недавно, но уже примелькались публике. Они доставляют заказы из точек общепита. Заглядываем на псковскую страничку сервиса, пробегаемся по предложениям разных кафе и ресторанов: каша гречневая с жульеном, суп том-ям, ростбиф с овощами гриль и, конечно, пицца, суши, бургеры. Голодным не останется никто.

Лекарства на дом

Доставка лекарств — еще один скачок в развитии нашей цивилизации. Во-первых, очень выручает одиноких людей. Не очень по аптекам на районе побегаешь с температурой. Во-вторых, снимает беспокойство тех, кто не хочет как раз в аптеке что-то подцепить, ходят-то туда за лекарствами, значит, в очереди не безопасно. В-третьих, магазин на сайте — безразмерный, на его «полках» помещается такое количество препаратов, какое и не снилось ни одной точке в физическом мире.

Облачные хранилища

Очень важный сервис для тех, кто методично собирает семейную фото- и видеохронику. И тоже технологический скачок произошел на наших глазах. Сначала массовое распространение получили «мыльницы». Обычные аналоговые фотоаппараты с пленкой внутри. Ее нужно было нести на проявку, потом печатать удачные кадры. Потом появились телефоны с отличными фотокамерами. Но есть один нюанс. Телефоны ломаются, теряются, в них стремительно заканчивается память. Хранение дорогих сердцу кадров на внешних носителях тоже не выглядит удачной стратегий. Где гарантия, что через несколько лет останется возможность для их чтения? Ушли в прошлое видеокассеты VHS, их судьбу вскоре повторят и более поздние форматы.

На помощь приходят облачные хранилища. Попасть туда можно с любого устройства, существуют такие, к которым можно подключиться без интернета. Настроить сервис можно так, что прямиком туда будут отправляться свежие снимки с телефона. А кому-то стороннему можно предоставить доступ к конкретной папке и быть при этом уверенным, что остальное останется в статусе конфиденциальной информации.

Виртуальные мобильные операторы

Представьте себе, что в телефон не нужно вставлять сим-карту оператора для получения услуг. Она виртуальная. Фигурно вырезанный кусочек пластика, который кое-где еще используется, остался, скорее, как дань уважения традиции и как зримый ключ доступа в мир мобильных технологий. Вроде, изображения трубки старого проводного телефона на экране смартфона. Теперь ведь как? Выбираешь красивый номер на сайте — и вперед. А вот услуги вполне реальные. Пакеты минут, сообщений, гигабайты трафика. Как говорится, все, как у людей.

Сервисы подписки

Раньше можно было подписаться на журнал «Мурзилка», который почтальон (тоже своего рода курьер) аккуратно клал в почтовый ящик. Сегодня подписаться можно, практически, на все, что угодно. Например, мы нашли подписку СберПрайм, которая дает доступ ко всему вышеперечисленному с дополнительной экономией и отдельными привилегиями: к доставке продуктов и лекарств, блюд из общепита, к онлайн-кинотеатру и сервису прослушивания музыки, к облачному хранилищу и виртуальному мобильному оператору и другим сервисам. А в прокаченной версии – СберПрайм+ содержится еще и доступ к банковской карте с бесплатными обслуживанием, снятием наличных в любых банкоматах мира и денежными переводами внутри банка, а заодно повышенные бонусы за оплату популярных услуг и товаров. По словам представителей компании, ежемесячная экономия достигает 5000 рублей при активном использовании сервисов по подписке.

Нет сомнения, что подобные подписки все активнее будут занимать свое место в жизни каждого и скоро превратятся в обыкновенную бытовую вещь. Может быть, они высвободят нам время для еще более невероятных свершений, вроде колонизации Марса. Вот уж точно: поживем — увидим.