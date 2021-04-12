Экономика

Назван любимый сорт пива псковичей

Любимый сорт пива среди псковичей назвал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор псковской пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко.

«Если говорить о псковичах, они любят в основном классические сорта — лагер, например. Хотя у нас в пивоварне также неплохо идет темное пшеничное пиво, у него достаточно необычный вкус» - рассказал гость студии. Между тем, в Санкт-Петербурге, по его словам, «предпочитают необычные сорта пива типа IPA».

Пивоварня «Савицкий и сыновья» реализует пиво в собственном тапруме, в торговых сетях, супермаркетах, маленьких пивных магазинах, барах и ресторанах. Сложнее, по словам Сергея Макарченко, было зайти в торговые сети.

«У торговых сетей только одно желание: купить подешевле, а продать подороже, а если посмотреть хотя бы, что у них на заднем дворе происходит - просто ужасаешься: начиная с того, как кладовщица общается с поставщиками, и заканчивая тем, какие продукты они привозят», - поделился впечатлениями гость студии.

«Самое страшное - что с качественным продуктом сложно пробиться в сети», - констатировал он, упомянув также большие накрутки на товар. В итоге хорошее дорогое пиво на прилавки торговых сетей практически не попадает. Вместо этого потребителям приходится пить какую-то «бурду», которую сети покупают по 60 рублей, а продают по 200, пояснил Сергей Макарченко.