Экономика

Сергей Макарченко не видит логики в решении продлить работу общепита до полуночи

Директор псковской пивоварни «Савицкий и сыновья» Сергей Макарченко не видит логики в решении региональных властей добавить лишний час учреждениям общепита, чтобы они могли работать не до 23.00, как до февраля, а до полуночи. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я не почувствовал, чтобы этот лишний час что-то давал общепиту. Просто не вижу логики в этих действиях. Почему до полуночи, а не до часа? Что, после полуночи COVID "выходит на охоту"? Почему вообще дали это послабление? У нас что, бары переполнены по ночам?» - выразил недоумение гость студии.

В идеале, по его мнению, бары должны работать до последнего клиента. «Ненормально, когда гостей выгонять начинают. Мне жалко людей, которые, может, только разошлись. Например, в нашем тапруме есть бильярдные столы, а тут им говорят сворачиваться! Просто логики в этом не вижу. Если б до полуночи бары ломились от клиентов, а после полуночи не ломились, еще можно понять», - отметил Сергей Макарченко.