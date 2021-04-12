Экономика

Несколько инвестиционных проектов одобрили на экспертном совете «Моглино»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 13 апреля, провел заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В рамках заседания два инвестиционных проекта были одобрены на заключение соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в ОЭЗ «Моглино».

Первый проект от ООО «Леспром» предполагает строительство фанерного завода по производству широкоформатных ламинированных плит. Основные производственные показатели озвучил гендиректор компании Сергей Козел. Он рассказал, что завод будет оснащен современным оборудованием и рассчитан на выпуск фанеры из лиственных и хвойных пород древесины. Сырье для производства инвестор планирует получать в Псковской, Смоленской и Новгородской областях. На предприятии откроются около 90 рабочих мест. Мощность производства будет достигать 60 тысяч м3 в год.

Рассмотрен и инвестиционный проект ООО «ФИНЭКО «Голдстрит». Гендиректор Аркадий Обридко обратил внимание, что оборудование, которое планирует выпускать предприятие, будет иметь техническую и технологическую возможность по интенсивной переработке отходов животного, растительного и минерального происхождения с получением полезного продукта (биоуголь). Он подчеркнул, что технология позволит снизить нагрузку на экологию, а также уменьшит затраты предприятий на вывоз отходов и содержание площадей их хранения. Общий объем инвестиций в проект составит 150 млн рублей.

По итогам рассмотрения проектов Михаил Ведерников поблагодарил членов экспертного совета за работу и пожелал инвесторам успешной реализации проектов.