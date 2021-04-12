Экономика

Якорный резидент ОЭЗ «Моглино» увеличил инвестиции до 19.4 млрд рублей

Объем инвестиций по проекту псковского завода «Титан-Полимер» увеличен с 13 млрд рублей до 19,4 млрд рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 13 апреля, провел заседание экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Участники экспертного совета одобрили бизнес-план Псковского завода «Титан-Полимер» с учетом внесенных изменений в проект по созданию комплекса по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-пленок.

Изменения касаются объемов инвестиций и сроков реализации проекта. Начало эксплуатационной фазы первого этапа запланирован на 4 квартал 2021 года, второго этапа — на 3 квартал 2024 года.