Экономика

Фармкомпании предупредили правительство о рисках для рынка лекарств

С дефицитом льготных лекарств могут столкнуться пациенты в случае введения правила «второй лишний». Об этом предупредили правительство ведущие фармобъединения и общественные организации, пишет газета «Известия».

Новый порядок предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС. Подобный принцип госзакупок предлагает ввести Минпромторг. Такие решения несут риски для пациентов, уверены и во Всероссийском союзе пациентов (ВСП), который также подписал обращение против введения нового правила. При отсеве препаратов снижается возможность их выбора.

При этом речь идет о госзакупках и для амбулаторного звена, и для стационаров, подчеркнул сопредседатель ВСП Юрий Жулев. «Действующее правило "третий лишний" уже отсеяло целый ряд лекарств. В случае появления нежелательных реакций на закупленный препарат пациентам приходится доказывать свое право на другой. В его закупке часто отказывают», — рассказал он.

Механизм «третий лишний» призван ограничивать допуск на торги иностранных производителей лекарств и медизделий. При госзакупках заявки иностранных поставщиков отклоняются, если на участие в торгах подадут заявки не менее двух производителей из стран, входящих в ЕАЭС.