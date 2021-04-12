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Экономика

В Краснодаре представили первый троллейбус, собранный из псковских комплектующих

14.04.2021 17:05|ПсковКомментариев: 0

В Краснодаре представили первый троллейбус, собранный из комплектующих псковской компании «Алькор», которая является резидентом особой экономической зоны «Моглино».


Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Это первый экземпляр, произведенный в кубанской столице, созданный под потребности и климатические условия региона, сообщает «Эксперт.Юг».

В январе 2021 года администрация Краснодара, МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» и компания «Алькор» подписали соглашение о сборке троллейбусов на базе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. К сборке первого троллейбуса приступили 27 января.

Добавим, что в ОЭЗ «Моглино» компания «Алькор» намерена реализовать инвестиционный проект по строительству завода по производству экологически чистого наземного электрического транспорта. Проект был представлен в прошлом году. Планируется, что продукция, выпущенная в Моглино, позволит заместить импортные образцы аналогичной техники.

В презентации проекта инвестор указал на возможность создания на предприятии не менее 500 новых рабочих мест, большинство из которых инженерного и инженерно-технического профиля.

Теги: #Моглино #ОЭЗ #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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