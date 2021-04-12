СберБанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт

Переход россиян на бесконтактные способы оплаты позволил СберБанку передать в переработку 10 тонн пластиковых карт. В это число также попадают карты, не востребованные клиентами, которые открыли карты в СберБанк Онлайн и стали пользоваться ими в цифровом формате, а также в кошельке SberPay.
Кроме того, зачастую клиенты, обращаясь в отделение СберБанка за перевыпущенной картой, приносят и сдают свои карты с истекшим сроком действия, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
Вопрос экологии и вреда пластика для окружающей среды стоит очень остро во всем мире. Поэтому СберБанк уделяет большое внимание ESG-повестке (ESG - экологическое, социальное и корпоративное управление) в целом и утилизации пластиковых карт, в частности.
«Кроме того, сегодня мы видим усиление тенденции отказа от пластиковых карт. Наш фокус, в том числе, и на развитии дистанционных сервисов оплаты. Например, мы запустили SberPay, благодаря которому покупки можно совершать без помощи «пластика» как офлайн, так и онлайн», - добавил Кирилл Царев.