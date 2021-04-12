Экономика

Инфляция в Псковской области за март снизилась на 0,3%

Годовая инфляция в Псковской области в марте 2021 года снизилась до 5,6% после 5,9% в предыдущем месяце. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Центрального банка РФ.

На замедление инфляции в регионе оказали влияние общие для других регионов страны факторы: расширение предложения овощей, продолжение действия принятых правительством Российской Федерации мер для стабилизации ситуации на продовольственном рынке.

«В марте в Псковской области темпы прироста цен на плодоовощную продукцию замедлились почти в четыре раза. Стали дешевле, по сравнению с прошлым годом, востребованные жителями области овощи и фрукты: помидоры – на 16,9%, огурцы – на 7%, лимоны на 25,4%», - сообщил управляющий отделением Псков банка России Сергей Савин.

Кроме того, Сергей Савин отметил, что на динамику цен также повлияли рост сбора тепличными хозяйствами урожая огурцов и томатов, а также снятие временных ограничений на импорт помидоров.

Незначительное ускорение годового прироста цен проявилось в сфере услуг. Основные причины этого – индексация тарифов на железнодорожные перевозки и увеличения абонентской платы за доступ в интернет. В тоже время, цены на отдых снизились в пансионатах на 3,2%, а в санаториях - на 6,9%.

Подробный информационно-аналитический комментарий об инфляции в Псковской области в марте опубликован на региональном разделе официального сайта Банка России.