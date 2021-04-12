Экономика

Россиянам разрешат банкротиться через портал госуслуг

Россиянам разрешат банкротиться во внесудебном порядке через портал госуслуг. Как пишет газета «Известия», такой законопроект подготовило Минэкономразвития.

Ведомство планирует, что новые нормы вступят в силу в сентябре этого года. В пояснительной записке уточняется, что сейчас, согласно 223.2 статье закона «О несостоятельности», процедура выглядит так: заявление о банкротстве подается по месту жительства или пребывания в МФЦ. После этого по результатам запроса информации в банке данных, в исполнительном производстве на сайте ФССП сведения о возбуждении такой процедуры включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Либо гражданину возвращается поданное им заявление с указанием причины возврата.

Возможность подать заявление через сайт госуслуг «позволит сократить временные издержки и повысить доступность процедуры внесудебного банкротства для граждан», уточняется в документе.

«Мы даем возможность гражданам выбирать: прийти в МФЦ и очно подать заявление о признании банкротом во внесудебном порядке или же, не выходя из дома, направить такое заявление самостоятельно с помощью личного кабинета на госуслугах. Особенно это актуально для жителей сельской местности и малых городов», — пояснил заместитель министра экономического развития Илья Торосов. Он добавил, что инициатива — это продолжение цифровизации государственных услуг.

Как сообщалось ранее, из-за пандемии по итогам прошлого года в России был зафиксирован всплеск личных банкротств. Суды признали несостоятельными 119 тыс. граждан, включая и ИП, что в целом на 72,6% больше показателей 2019-го.