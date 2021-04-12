Экономика

Более 100 новых рабочих мест может появится в псковском «Моглино»

Инвестиционные проекты двух компаний одобрили на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». При их реализации в Пскове может появиться 103 новых рабочих места. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

35 рабочих мест создадут по реализации проекта компании «Вудлайн» по выпуску мебельной заготовки. Напомним, производство будет безотходным – отходы планируют использовать в качестве топлива в котельной, которая обеспечивает обогрев производственных помещений и работу сушильных камер. Объем инвестиций составляет почти 200 млн рублей.

А благодаря реализации проекта «Медипласт» работу могут получить еще 68 человек. Проект предполагает производство медицинских изделий и выпуск расходных материалов для служб крови, аппаратов искусственной вентиляции легких для поставки их в учреждения здравоохранения России, в том числе в Псковскую область. На реализацию проекта компания готова направить более 120 млн рублей.

Глава региона обратил внимание инвесторов, что в рамках реализации этих проектов заработная плата работников должна быть не ниже среднего уровня оплаты труда в области.

«Проекты интересные, поэтому одобрены для рассмотрения на экспертном совете. Желаю удачи в защите бизнес-планов!» - добавил губернатор.