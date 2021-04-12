Экономика

Как обеспечить прибыльный рост обсудили на бизнес-встрече в Пскове

Бизнес-встреча «Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников» состоялась в Пскове 16 апреля. Центральной темой встречи стало развитие бизнеса в современных условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

В мероприятии приняли участие председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов, топ-менеджмент ВСК, а также представители крупного и среднего бизнеса региона, руководители аграрных и промышленных предприятий, компаний транспортно-логистической сферы и другие.

Формат встречи предполагал работу двух параллельных площадок в Москве и Пскове, где центральную роль играло собрание спикеров и участников в столице Псковской области.

Участники рассмотрели вопросы цифровой трансформации и актуальные тренды отраслей собравшихся предприятий. Присутствующие ознакомились с примерами технологий цифровизации финансовых услуг и успешными практиками ВСК. С начала 2020 года Страховой Дом ВСК подключили к пилотному проекту «Цифровой профиль», который реализует Банк России. В рамках встречи участники поделились опытом построения инновационных решений для производителей товаров и услуг, а также для сотрудников организаций.

Также состоялось обсуждение практических инструментов развития бизнеса и повышения лояльности клиентов и сотрудников в быстроменяющихся условиях современной действительности. Один из таких инструментов – программы добровольного медицинского страхования. Они позволят бизнесу получить налоговые льготы, снизить потери по причине временной нетрудоспособности работников, обеспечить положительной репутацией компанию как работодателя. В свою очередь сотрудники получают дополнительную мотивацию и индивидуальные условия. Это снизит финансовую нагрузку, связанную с лечением, и обеспечит большую вовлеченность в реализацию поставленных бизнесом задач, отметили в компании.

«Такой формат встреч – отличная возможность обсудить актуальные проблемы, с которыми сталкивается бизнес-сообщество, и выработать пути их решения. Важно понимать вызовы последних лет и эффективно использовать инструменты цифровизации. На примере ДМС мы понимаем, что сейчас одна из таких "болевых точек" - это сокращение числа медицинских работников, рост платной медицины и обеспечение персонала качественной и своевременной медпомощью. Мы обладаем 30-летней экспертизой в вопросе медицинского страхования и широкой партнерской сетью лечебных учреждений. Наши решения в сочетании с самыми передовыми цифровыми инструментами позволяют бизнесу обеспечить прибыльный рост, лояльность сотрудников и долгосрочные отношения с клиентами», - подчеркнул Сергей Цикалюк.

В ходе встречи генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов обсудил с участниками перспективы развития лизинга автотранспорта в Псковской области.

«Являясь негосударственной компанией, мы можем рассчитывать только на рыночную востребованность наших продуктов, поэтому непрерывно делаем лизинг доступным и удобным. Сегодня это значит: не просто предлагать индивидуальные условия и большой выбор транспорта, но и возможность получать услуги дистанционно, через удобное онлайн-приложение. Мы можем дать бизнесу все это. Согласно исследованию NPS, 85% из наших клиентов готовы рекомендовать "Европлан". В Пскове скоро будет открыт новый офис компании, и наши клиенты смогут воспользоваться всеми преимуществами экспертизы и опыта "Европлана". В этом регионе мы видим огромные перспективы развития лизинга», – отметил генеральный директор ЛК «Европлан» Александр Михайлов.

Псковский филиал ВСК был основан в 1993 году, в регионе занимает лидирующие позиции в основных сегментах страхования – автокаско, ОСАГО, имущество юридических лиц, ДМС и прочие. Доля филиала по итогам 2020 года составляет почти 20% от всего рынка страхования в регионе. Сборы филиала за прошлый год – 340 млн рублей.

ВСК по итогам 2020 года показала лучшую динамику роста портфеля ДМС среди топ-10 страховых компаний на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 28,6%, а также ВСК продемонстрировала рост портфеля автокаско. ВСК сохранила лидерские позиции на рынке добровольного страхования иностранных граждан и заняла первое место на международном рынке страхования «Зеленая карта».

Компания «Европлан» – многолетний лидер рынка автолизинга в России (по данным «Эксперт РА»). Работает с 1999 года, оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники. В 2020 году добилась рекордных показателей: на 25,4% вырос лизинговый портфель, число клиентов превышает 107 тысяч. Офисы компании представлены в 79 городах России. Рейтинг BB от Fitch Ratings, Рейтинг А+ от АКРА.