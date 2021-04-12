Как обеспечить прибыльный рост обсудили на бизнес-встрече в Пскове

Бизнес-встреча «Бизнес в цифровую эру. Как обеспечить прибыльный рост, лояльность клиентов и сотрудников» состоялась в Пскове 16 апреля. Центральной темой встречи стало развитие бизнеса в современных условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Страхового Дома ВСК.
В мероприятии приняли участие председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк, генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов, топ-менеджмент ВСК, а также представители крупного и среднего бизнеса региона, руководители аграрных и промышленных предприятий, компаний транспортно-логистической сферы и другие.
Формат встречи предполагал работу двух параллельных площадок в Москве и Пскове, где центральную роль играло собрание спикеров и участников в столице Псковской области.
Участники рассмотрели вопросы цифровой трансформации и актуальные тренды отраслей собравшихся предприятий. Присутствующие ознакомились с примерами технологий цифровизации финансовых услуг и успешными практиками ВСК. С начала 2020 года Страховой Дом ВСК подключили к пилотному проекту «Цифровой профиль», который реализует Банк России. В рамках встречи участники поделились опытом построения инновационных решений для производителей товаров и услуг, а также для сотрудников организаций.
Также состоялось обсуждение практических инструментов развития бизнеса и повышения лояльности клиентов и сотрудников в быстроменяющихся условиях современной действительности. Один из таких инструментов – программы добровольного медицинского страхования. Они позволят бизнесу получить налоговые льготы, снизить потери по причине временной нетрудоспособности работников, обеспечить положительной репутацией компанию как работодателя. В свою очередь сотрудники получают дополнительную мотивацию и индивидуальные условия. Это снизит финансовую нагрузку, связанную с лечением, и обеспечит большую вовлеченность в реализацию поставленных бизнесом задач, отметили в компании.
В ходе встречи генеральный директор лизинговой компании «Европлан» Александр Михайлов обсудил с участниками перспективы развития лизинга автотранспорта в Псковской области.
Псковский филиал ВСК был основан в 1993 году, в регионе занимает лидирующие позиции в основных сегментах страхования – автокаско, ОСАГО, имущество юридических лиц, ДМС и прочие. Доля филиала по итогам 2020 года составляет почти 20% от всего рынка страхования в регионе. Сборы филиала за прошлый год – 340 млн рублей.
ВСК по итогам 2020 года показала лучшую динамику роста портфеля ДМС среди топ-10 страховых компаний на фоне сокращения российского рынка ДМС на 2%. Рост сбора страховых премий ДМС компании составил 28,6%, а также ВСК продемонстрировала рост портфеля автокаско. ВСК сохранила лидерские позиции на рынке добровольного страхования иностранных граждан и заняла первое место на международном рынке страхования «Зеленая карта».
Компания «Европлан» – многолетний лидер рынка автолизинга в России (по данным «Эксперт РА»). Работает с 1999 года, оказывает юридическим и физическим лицам полный комплекс услуг, связанных с приобретением и дальнейшей эксплуатацией легкового, грузового, коммерческого автотранспорта и спецтехники. В 2020 году добилась рекордных показателей: на 25,4% вырос лизинговый портфель, число клиентов превышает 107 тысяч. Офисы компании представлены в 79 городах России. Рейтинг BB от Fitch Ratings, Рейтинг А+ от АКРА.