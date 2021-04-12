Экономика

Промышленное производство в Псковской области выросло на полпроцента

Промышленное производство в Псковской области в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года выросло на 0,5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Добыча полезных ископаемых в I квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилась на 2,5%, водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений продемонстрировали снижение на 19,2%.

В I квартале 2021 года произвели 33,2 тысячи тонн мяса и субпродуктов (на 9,4% меньше, чем в I квартале 2020 года), 20,3 тысячи тонн колбасных изделий (на 20,4% больше), 14 тысяч тонн мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных полуфабрикатов (на 8,4% больше), 3,4 тысячи тонн переработанной и консервированной рыбы (на 7,6% больше), 0,9 тысячи тонн сливочного масла (на 1,2% больше), 6 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (на 7,5% меньше).

Одежды произвели на 8,6% больше, изделий из кожи – на 44,5%, химических веществ и химических продуктов – на 29,3%, готовых металлических изделий – на 4,4%, электронных и оптических изделий на 14,0%, машин и оборудования - на 16,7%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 11,3%.

По сравнению с I кварталом 2020 года производство напитков сократилось на 9,7%, текстильных изделий – на 20,8%. Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели, уменьшились – на 7,4%, производство бумаги и бумажных изделий – на 4,8%, резиновых и пластмассовых изделий – на 25,6%, электрического оборудования – на 11,8%, мебели – на 2,2%.