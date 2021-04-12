Экономика

Почти полмиллиона рублей задолжали работникам в Псковской области

482 тысячи рублей составила просроченная задолженность организаций по заработной плате в Псковской области по состоянию на 1 апреля (кроме субъектов малого предпринимательства). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Указанная сумма задолженности организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на 91,9% меньше, чем на 1 марта. Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 апреля составила 117 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по зарплате составила 4,1 тысячи рублей.

Ее основная часть (82,2%) сложилась в организациях, работающих в транспортной сфере.