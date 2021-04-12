Экономика

Новый магазин открылся в псковском фреш-маркете «Корзинка»

Новый магазин сети «Продукты Ермолино» открылся во фреш-маркете «Корзинка» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгово-развлекательного центра «Акваполис».

«В честь открытия в магазине специальные предложения и скидки, - отметили в администрации. - Для юных гостей воздушные шары в подарок, а для взрослых - конфеты. В честь открытия в магазине проходят дегустации продукции! Добро пожаловать за покупками!».

Магазин сети «Продукты Ермолино» располагается на первом этаже ТРК «Акваполис».