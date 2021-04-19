Экономика

В России появится новый реестр контрольных мероприятий

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил правила формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий. Он позволит сделать сферу контроля более прозрачной, сообщается на сайте кабмина.

Новый реестр начнет действовать с 1 июля 2021 года. С этого момента контролеры не смогут проводить проверки, если заблаговременно не внесут запланированные мероприятия в этот реестр. Отвечать за его ведение будет Генпрокуратура.

«Единый реестр синхронизируют с порталом госуслуг, - отметили в пресс-службе правительства. - Через личные кабинеты на этом ресурсе предприниматели смогут отслеживать всю информацию о предстоящих проверках, видеть принятые по итогам прошедших мероприятий решения. Размещаемой в едином реестре информацией бизнес в дальнейшем сможет пользоваться для досудебного обжалования решений контрольных органов».

В августе 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по досудебному обжалованию решений надзорных органов. В «пилоте» участвуют 19 контрольных ведомств по 63 видам контроля.

С 1 июля 2021 года процедура досудебного обжалования решений надзорных органов будет введена для отдельных видов контроля, определенных правительством. С 1 января 2023 года она начнет поэтапно внедряться для всех видов контроля, которые регулируются законом о госконтроле.

Перейти на новые правила в работе контрольно-надзорных органов поручил президент России Владимир Путин. В 2020 году был принят новый закон о государственном контроле, основной акцент в котором сделан на профилактику, а не на наказание. Основные положения закона вступят в силу с 1 июля 2021 года.