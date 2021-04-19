В аппарате псковского бизнес-омбудсмена изменились номера телефонов

В аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области изменились номера телефонов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.
|
Приемная
|
8 (8112) 29-91-51/50
|
Юридический отдел
|
8 (8112) 29-91-52
|
Факс
|
8 (8112) 29-98-96
|
Телефон «горячий линии» (доступен в Whatsapp, Viber)
|
8-931-902-97-47
Напомним, что предложения и обращения также можно оставить на сайте https://ombudsmanbiz.pskov.ru в соответствующих разделах, направить по адресу электронной почты: http://pskov@ombudsmanbiz.ru.