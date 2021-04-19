Экономика

ВТБ: Траты жителей Северо-Запада за рубежом весной в 2,5 раза ниже, чем до пандемии

За первую половину весны 2021 года (с 1 марта до 11 апреля) клиенты ВТБ, проживающие в Северо-Западном федеральном округе, потратили за границей почти 140 млн рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 6%, а траты в первой половине апреля (32 млн рублей) – в три раза по сравнению с прошлым апрелем. Однако расходы клиентов ВТБ на международный туризм пока в 1,5 раза ниже значений 2019 года.

В ряде стран, открытых для российских туристов в первой половине весны, расходы клиентов ВТБ с Северо-Запада выросли за два года в несколько раз. Больше всего было потрачено в Объединенных Арабских Эмиратах – расходы по картам ВТБ у держателей из СЗФО там достигли 20 млн рублей. Это почти в 3,5 раза больше, чем год назад, и сопоставимо с уровнем 2019 года. На втором месте по объему трат оказалась Турция – 18 млн рублей, в 4 раза больше, чем в 2020 году и в 1,7 раз больше, чем в 2019 году. На третьем – Мальдивы: свыше 7 млн рублей.

В пятерку стран с наибольшими расходами также вошли Белоруссия и Египет. В десятке наиболее популярных направлений – Кипр, Куба, страны Латинской Америки, Япония и Танзания. В последней из них расходы клиентов ВТБ увеличились более чем на порядок по сравнению с допандемийным 2019 годом. Кратно выросли расходы жителей СЗФО на Кубе (в 5 раз к 2019 году и в 10 раз – к 2020 году).

Однако не во всех странах объем трат российских туристов, проживающих в СЗФО, восстановился. Например, в Черногории, с 21 марта заявившей об открытии границ, было зафиксировано снижение расходов клиентов ВТБ в два раза к допандемийному уровню. В Хорватии, которая открылась для российских туристов 1 апреля, клиенты ВТБ с начала весны потратили на 65% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На 42% к допандемийному уровню уменьшились траты держателей карт ВТБ в Греции.

В целом за первую половину весны 2021 года (с 1 марта до 11 апреля) российские клиенты ВТБ потратили за границей 4,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года эти траты увеличились на 11%, а в первой половине апреля (1,1 млрд рублей) – в 4 раза по сравнению с прошлым апрелем. При этом расходы клиентов ВТБ на международный туризм снизились в два раза по сравнению со значениями 2019 года.

«Расходы россиян на зарубежных курортах этой весной ожидаемо резко возросли по сравнению с началом весны 2020 года, когда по эпидемиологическим причинам путешествия за границу были ограничены. Однако к значениям до пандемии зарубежная туристическая отрасль пока не вернулась, за исключением нескольких популярных и только набирающих популярность направлений», - отметила начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.