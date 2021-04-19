Экономика

Псковский центр «Мой бизнес» получил премию

Псковский центр «Мой бизнес» получил премию. Об этом сообщила в соцсетях руководитель Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области Анастасия Иванова.

«В рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки предпринимательства, которая проходила на прошлой неделе в Калининграде, была организована первая национальная премия "Мой Бизнес". Наш Псковский центр "Мой Бизнес" был отмечен как лучший сразу в двух номинациях: «"Партнерский проект" и "ВКонтакте с бизнесом"», - рассказала Анастасия Иванова и поздравила команду псковского центра с победой.

«А еще я хочу поблагодарить всех коллег из других регионов, с кем мы бок о бок шли в прошлом году и идем в этом, делимся практиками и вместе создаем самую лучшую систему поддержки предпринимательства в стране», - добавила Анастасия Иванова.