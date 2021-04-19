Экономика

Трубка, деньги, два клика

Можно прочитать десятки книжек по тайм-менеджменту, забить делами все строчки в ежедневнике и планнинге, расставить приоритеты и научиться говорить «нет». Но по факту достаточно принять на работе всего один звонок со слезами «Мам, у меня Интернет закончился, не успею отослать реферат по истории - пару получу», и все коту под хвост. Графики сбились, мозг закипел в поисках срочного выхода. Говорю не понаслышке: раньше у меня каждый месяц такое было. Пока моя начальница задушевно так не спросила: «Слушай, а у тебя Сбер есть на телефоне?»

Своим вопросом она спасла мне психику, деньги и время. Вот что называется - правильная работа с персоналом. Сейчас меня уже можно назвать профи в мобильном банкинге: я не только Интернет оплачиваю при помощи смартфона, но и всю коммуналку. Даже со счетами за электричество освоилась. Наверняка вы в курсе, что показания счетчиков с недавних пор надо предоставлять самостоятельно. Можно сделать это в личном кабинете на сайте «Псковэнергосбыта», можно попробовать дозвониться по телефону, а можно просто забить четыре цифры в нужную строку на экране мобильного. Как говорится, плавали - знаем.

Забыла я и о том, что такое оплачивать по квитанции обучение в музыкальной школе. Когда мы только пришли в первый класс, педагог по вокалу сразу выдала распечатанные формы. Далее следовал мастер-класс по их оплате. Дома я посмотрела на квитанции, посмотрела на часы, вернее, на телефон - и меня как будто осенило. Позвонила в отдел бухгалтерии в музыкалке - и мы решили проблему за пару кликов.

Из любопытства заглянула я и в другие закладки, которые раньше не использовала. В «Инвестициях и вкладах», оказывается, можно открыть накопительный счет, в «Кредитах» посмотреть информацию по платежам и срокам, а в «Инвестициях и пенсиях» найти свои ПИФы (то бишь паевые инвестиции – ими «балуется» мой муж).

В общем, банк в телефоне - это не роскошь, а средство, освоить которое способен даже глубокий гуманитарий с левополушарным мышлением. Просто перечислю те жизненные ситуации, в которых меня выручает мой смартфон с онлайн-банкингом:

- Оплата онлайн-покупок на всевозможных сайтах: одежда, книги, косметика – все это получаем в несколько кликов;

- Перевод денег коллеге/маме/подруге/главе родительского комитета: это всегда проще, чем разбираться потом, есть ли у любого из вышеперечисленных «сдача с тысячи»;

- Перевод денег между своими картами: у меня есть две карты – одна, которая всегда при мне, другая – с накоплениями. Чтобы не носить с собой всю зарплату, я оставляю на основной карте тысячу, остальное перекидываю на другую. Мне так спокойнее.

- Перевод денег зоозащитникам: у меня есть традиция - каждый месяц я перевожу 100 рублей на счет добрых псковичей, которые занимаются нашими беспризорными собачками. Чтобы не забывать, просто оформила «Автоплатеж».

- Пополнение транспортной карты «Псковпассажиравтотранса»: это песня! Я до сих пор не могу поверить в то, что можно просто закинуть ребенку на проездной 800 рублей, не тратя время на поездку в автопарк на Рокоссовского. На минуточку: я живу на Вокзальной.

- Оплата транспортного налога: забиваем все данные, как с коммуналкой, нажимаем «Оплатить» – и спим спокойно.

- Информация о бонусах «Сберспасибо»: хотите туфли за 5000 рублей купить за 1400? Нет проблем: копим бонусы, ждем сезона скидок в обувном магазине, а дальше, как завещали классики: пришел – увидел – и купил. Кто молодец? Вы молодец!

- Анализ финансов: это один из моих любимых сервисов на мобильном банке. Если вы, как и я, в конце каждого месяца восклицаете «Куда делись деньги?», заходите в эту закладку – вас ждет много интересного! Спойлер: заодно вспомните, что вы делали вечером в пятницу.

А еще я давно посматриваю на закладку «Вклады и счета»: до 10 мая здесь можно оформить вклад «Дополнительный процент». Думаю, взвешиваю. Можно ведь просчитать суперстратегии накоплений, прослушать кучу лекций по инвестициям для чайников, снова забить делами все строчки в ежедневнике, а по факту – просто выбрать стабильный гарантированный процент. Банк в кармане – деньги целее!