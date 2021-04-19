Экономика

Минтруд не поддержал инициативу разрешить самозанятым заключать договор соцстрахования

Минтруд РФ не поддержал просьбу бизнес-объединения «Опора России» о предоставлении возможности самозанятым на добровольной основе заключать договор обязательного социального страхования. Это следует из письма ведомства, направленного в «Опору России».

В пресс-службе бизнес-объединения отметили, что плательщики налога на профессиональный доход без статуса индивидуального предпринимателя не могут заключить договор соцстрахования и уйти в декрет или на больничный с полагающимися компенсациями, пишет ТАСС. При этом для добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для самозанятого лица не обязательна.

«Фондом социального страхования РФ произведен анализ поступления страховых взносов и выплат страхового обеспечения лицам, добровольно вступившим в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, из которого следует, что размер страхового обеспечения, предоставляемого ежегодно данной категории лиц, значительно превышает размер поступающих от них страховых взносов», - отмечается в письме Минтруда.

Как следует из письма ведомства, в 2020 году в РФ зарегистрировано 24 659 физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и уплативших в 2019 году страховые взносы в Фонд социального страхования РФ в сумме 96,8 млн рублей. При этом выплаты страхового обеспечения указанным лицам в 2020 году составили 852,7 млн рублей.

«Учитывая изложенное, в случае расширения круга лиц, имеющих право добровольно вступать в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, существует вероятность формирования дефицита бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, что приведет к возникновению финансовых рисков для выполнения фондом социальных обязательств», - говорится в письме.